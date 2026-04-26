26 Nisan Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

26 Nisan 2026 Pazar TV yayın akışı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını ararken TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in güncel yayın listeleri de belli oldu. İşte 26 Nisan Pazar gününe ait detaylı TV yayın akışı…
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...
- 01:50 - 04:15 Teşkilat
- 04:15 - 05:00 Hayallerinin Peşinde
- 05:00 - 06:05 Lingo Türkiye
- 06:05 - 06:50 Yedi Numara
- 06:50 - 09:05 Beni Böyle Sev
- 09:05 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
- 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
- 13:00 - 14:00 Yurda Dönüş
- 14:00 - 17:30 Gönül Dağı
- 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Uzak Şehir
- 02:45 - 03:45 Müzik Arası
- 03:45 - 07:00 Zalim İstanbul
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
- 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
- 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Arka Sokaklar
SHOW TV Yayın Akışı
- 02:30 - 04:30 Kızılcık Şerbeti
- 04:30 - 05:00 Dolap Beygiri
- 05:00 - 06:00 Sandık Kokusu
- 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:00 - 10:00 Acele Koca Aranıyor
- 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 - 14:45 Çiçek Abbas
- 14:45 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:45 Delikanlı
STAR TV Yayın Akışı
- 02:00 - 04:30 İstanbullu Gelin
- 04:30 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 08:00 İstanbullu Gelin
- 08:00 - 11:00 Çirkin
- 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:50 - 03:20 Büyük Dövüş
- 03:20 - 05:30 Ateş Kuşları
- 05:30 - 07:30 Bir Küçük Gün Işığı
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
- 11:20 - 12:10 Dizi TV
- 12:10 - 14:00 Vahşetin Çağrısı: Buck'ın Yolu
- 14:00 - 16:50 Kuruluş Orhan
- 16:50 - 19:00 Bu Mutlu Günümüzde
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
- 16:30 - 19:00 Survivor Panorama
- 19:00 - 20:00 Survivor 2026 Ünlüler -...
