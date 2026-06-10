Doğanın Kanunu'nun yıldızı Özge Yağız kaç yaşında, sevgilisi var mı?

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu Doğanın Kanunu, 10 Haziran Çarşamba akşamı başlıyor. Özge Yağız’ın uzun süre sonra ekrana döneceği dizi yayınlanır yayınlanmaz güzel oyuncu gündem oldu. Özge Yağız kimdir, kaç yaşında merak edildi.

ÖZGE YAĞIZ KAÇ YAŞINDA?

Özge Yağız, 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu ve televizyon dizilerindeki rolleri ile tanınır. Adını sen Koy dizisiyle tanınan oyuncu daha sonra Sol Yanım, Safir gibi dizilerde de rol aldı.

ÖZGE YAĞIZ SEVGİLİSİ KİM?

Özge Yağız Sahipsizler'de Devran karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül ile uzun süre aşk yaşadıktan sonra ayrılık kararı aldı. O dönem oyuncunun "Gözleri Karadeniz" dizisindeki partneri Halit Özgür Sarı ile yakınlaştığı iddia edildi.