Doğanın Kanunu nerede çekiliyor? Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu

Yeni sezonun iddialı dizilerinden Doğanın Kanunu, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle izleyicinin radarına girdi. Başrollerinde Alperen Duymaz ile Özge Yağız’ın yer aldığı yapım, yayın hayatına başlamadan sosyal medyada gündem olmayı başardı. Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, konusu ne? İşte merak edilenler...

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DOĞANIN KANUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğanın Kanunu dizisinin çekimlerine ilk olarak İstanbul’da başlandı. Dizinin ilerleyen sahneleri ise İzmir’in gözde ilçelerinden Urla’da çekiliyor.

Özellikle Urla’nın doğal dokusu, sahil şeridi ve taş sokakları dizinin atmosferine önemli katkı sağlıyor.

DOĞANIN KANUNU KONUSU NE?

Dizi, tamamen farklı dünyalardan gelen Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Tanıtımda babasının gözünden bile sakındığı kızı Doğa’nın, alıştığı konforlu plaza hayatını geride bırakarak kendisini bir çiftlikte çalışırken bulması dikkat çekiyor. Çiftliğin sahibi Yaman’ın, Doğa’ya hiçbir ayrıcalık tanımadan onu en zorlu işlerle sınaması ise ikili arasındaki çatışmanın fitilini ateşliyor. Ancak bu çekişmeli başlangıç, zamanla unutulmaz bir aşk hikâyesine dönüşeceğinin güçlü sinyallerini veriyor.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI

İstanbul’da başlayıp Urla’nın sıcak atmosferine uzanan Doğanın Kanunu’nun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.