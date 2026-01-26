26 Ocak Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicilerinin merakla araştırdığı “Bugün TV’de ne var?” sorusu yanıt buldu. 26 Ocak Pazartesi 2026 TV yayın akışı, birbirinden iddialı dizi, film ve programlarla dolu. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyicilere keyifli bir gün vaat ediyor. İşte kanallara göre 26 Ocak Pazartesi 2026 güncel TV yayın akışı detayları…

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30 3'te 3

01:30 - 03:50 Taşacak Bu Deniz

03:50 - 05:30 Ege'nin Hamsisi

05:30 - 06:30 Turgay Başyayla ile...

06:30 - 09:20 Kalk Gidelim

09:20 - 10:30 Adını Sen Koy

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:35 Seksenler

14:35 - 17:45 Kara Ağaç Destanı

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

00:30 - 02:00 Beyaz'la Joker

02:00 - 04:15 Poyraz Karayel

04:15 - 04:45 5N 1K

04:45 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Arka Sokaklar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Veliaht

02:45 - 04:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 - 07:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

07:00 - 09:30 Bahar

09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:30 Kod Adı: Olympus

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 03:00 Aramızda Kalsın

03:00 - 04:30 Kaderimin Oyunu

04:30 - 05:30 Türk Müziği

05:30 - 07:00 Erkenci Kuş

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Erkenci Kuş

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 21:45 Otel Transilvanya 4:...

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Kuruluş Orhan

03:00 - 05:30 Bir Gece Masalı

05:30 - 08:00 Aldatmak

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 21:50 Savaşçı Prenses

TV8 Yayın Akışı