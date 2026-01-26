MAGAZİN

26 Ocak Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

26 Ocak Pazartesi 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında bugün hangi dizi, film ve programlar var? İşte saat saat güncel yayın listesi…

26 Ocak Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicilerinin merakla araştırdığı “Bugün TV’de ne var?” sorusu yanıt buldu. 26 Ocak Pazartesi 2026 TV yayın akışı, birbirinden iddialı dizi, film ve programlarla dolu. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyicilere keyifli bir gün vaat ediyor. İşte kanallara göre 26 Ocak Pazartesi 2026 güncel TV yayın akışı detayları…

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 3'te 3
  • 01:30 - 03:50 Taşacak Bu Deniz
  • 03:50 - 05:30 Ege'nin Hamsisi
  • 05:30 - 06:30 Turgay Başyayla ile...
  • 06:30 - 09:20 Kalk Gidelim
  • 09:20 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:35 Seksenler
  • 14:35 - 17:45 Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:30 - 02:00 Beyaz'la Joker
  • 02:00 - 04:15 Poyraz Karayel
  • 04:15 - 04:45 5N 1K
  • 04:45 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Veliaht
  • 02:45 - 04:45 Kızılcık Şerbeti
  • 04:45 - 07:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
  • 07:00 - 09:30 Bahar
  • 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Kod Adı: Olympus

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:00 - 03:00 Aramızda Kalsın
  • 03:00 - 04:30 Kaderimin Oyunu
  • 04:30 - 05:30 Türk Müziği
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 21:45 Otel Transilvanya 4:...

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 Kuruluş Orhan
  • 03:00 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 08:00 Aldatmak
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 21:50 Savaşçı Prenses

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 05:15 Gazete Magazin
  • 05:15 - 06:00 Gençlik Rüzgarı
  • 06:00 - 07:15 Dizi
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Survivor 2026 Ünlüler -...
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

