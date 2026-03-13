Evinde ölü bulundu! İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan'ın bıraktığı notta yazanlar ortaya çıktı

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Eraslan'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar. Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM'

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrasında Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.

'ÇOK ŞİDDETLE BÜYÜDÜM'

Eraslan'ın başka bir paylaşımında ise üzerinde kan lekeleri olan not vardı. O notta ise şunlar yazıyordu;

'Biliyorum bazı şeyler anlatılamaz. Çok kötü. Çocukluk anı... Birleşince çok zor... Ya ben hassasım ya da hayat gerçekleri çok kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Annem kadar yakındın. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisi görmedik... Çok şiddetle büyüdük.'