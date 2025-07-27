26 Temmuz Cumartesi MasterChef'te ana kadrodaki 14. yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te ana kadroya giren son isimler belirlenmeye devam ediyor. 26 Temmuz'da ekrana gelen son bölümde ana kadroya girecek olan 14. yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2025 sezonu, büyük bir heyecanla başladı. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın keskin yorumları ve zorlu görevleri, yarışmacıları terletmeye devam ediyor. Haftalar süren elemelerin ardından, ana kadroya girmeye hak kazanan 14. yarışmacı da belli oldu.

İlk turda başarılı olan 6 isim Kemal, Murat Can, Selma, Gizem, İrem, Açelya oldu. İkinci turda şefler yarışmacılardan Kazandibi yapmalarını istedi. Yapılan tadımların ardından şefler üç ismi ön sıraya çağırdı.

Gecenin en başarılı tabağını yapan isim Gizem oldu. Böylelikle Gizem, MasterChef ana kadroya giren 14.isim olmayı başardı.