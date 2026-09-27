27 Eylül Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

27 Eylül Pazar TV yayın akışı belli oldu. Show TV'de Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü, NOW'da Ömür Usta, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de ise MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - 01:45 Pelin Çift İle Gündem...

01:45 - 05:05 Dizi

05:05 - 06:00 Lingo Türkiye

06:00 - 09:05 Kalk Gidelim

09:05 - 11:45 Gönül Dağı

11:45 - 13:00 Enine Boyuna

13:00 - 17:30 Evlilik Güzeldir

17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:30 Haysiyet

03:30 - 04:30 Müzik Arası

04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 12:45 Magazin D Pazar

12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi

13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 - 16:30 Haysiyet

16:30 - 19:00 Uzak Şehir

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Daha 17

NOW Yayın Akışı

02:00 - 04:30 Halef

04:30 - 05:15 İnadına Aşk

05:15 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 08:30 Son Yaz

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 14:00 Anne Yarısı

14:00 - 15:45 Şevkat Yerimdar

15:45 - 19:00 Halef

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 22:30 Ömür Usta

SHOW TV Yayın Akışı

02:00 - 06:00 Muhtemel Aşk

06:00 - 08:00 Sevdan Bir Ateş

08:00 - 10:00 Gönülden Gönüle

10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi

13:00 - 15:15 Muhtemel Aşk

15:15 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:15 Kızılcık Şerbeti tekrar

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00 Başkalarının Hayatı

03:00 - 07:00 Fazilet Hanım ve Kızları

07:00 - 08:00 İki Aile

08:00 - 11:00 Sevdiğim Sensin

11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 - 15:50 Bir Şansım Olsa

15:50 - 19:00 Dizi

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Çirkin

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:10 Altı Üstü İstanbul

03:10 - 05:50 Güneşin Doğduğu Yer

05:50 - 07:30 Gözleri KaraDeniz

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...

11:20 - 12:15 Dizi TV

12:15 - 15:35 Mercan Köşk

15:35 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

TV8 Yayın Akışı