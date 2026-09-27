27 Eylül Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

27 Eylül Pazar TV yayın akışı belli oldu. Show TV'de Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü, NOW'da Ömür Usta, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de ise MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 - 01:45 Pelin Çift İle Gündem...
- 01:45 - 05:05 Dizi
- 05:05 - 06:00 Lingo Türkiye
- 06:00 - 09:05 Kalk Gidelim
- 09:05 - 11:45 Gönül Dağı
- 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
- 13:00 - 17:30 Evlilik Güzeldir
- 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 Teşkilat
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:30 Haysiyet
- 03:30 - 04:30 Müzik Arası
- 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
- 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
- 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 - 16:30 Haysiyet
- 16:30 - 19:00 Uzak Şehir
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Daha 17
NOW Yayın Akışı
- 02:00 - 04:30 Halef
- 04:30 - 05:15 İnadına Aşk
- 05:15 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 08:30 Son Yaz
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 14:00 Anne Yarısı
- 14:00 - 15:45 Şevkat Yerimdar
- 15:45 - 19:00 Halef
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 20:00 - 22:30 Ömür Usta
SHOW TV Yayın Akışı
- 02:00 - 06:00 Muhtemel Aşk
- 06:00 - 08:00 Sevdan Bir Ateş
- 08:00 - 10:00 Gönülden Gönüle
- 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 - 15:15 Muhtemel Aşk
- 15:15 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Kızılcık Şerbeti tekrar
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:00 Başkalarının Hayatı
- 03:00 - 07:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 07:00 - 08:00 İki Aile
- 08:00 - 11:00 Sevdiğim Sensin
- 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 - 15:50 Bir Şansım Olsa
- 15:50 - 19:00 Dizi
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 Çirkin
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:10 Altı Üstü İstanbul
- 03:10 - 05:50 Güneşin Doğduğu Yer
- 05:50 - 07:30 Gözleri KaraDeniz
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
- 11:20 - 12:15 Dizi TV
- 12:15 - 15:35 Mercan Köşk
- 15:35 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye
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