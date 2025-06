27 Haziran Cuma 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

27 Haziran 2025 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:45

Tutunamayanlar

Hayatı boyunca hiç çalışmamış, çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde tanıştığı İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir. İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün, tutucu ve vizyonu olmayan ilham perisi İlhan'la karşılaşır. Böylece, ilham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısızlıkla sonuçlanacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

01:45 - 02:50

Lingo Türkiye

Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlıyor. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar eleniyor. Hızlı düşünmenin önemli olduğu Lingo Türkiye'de kaç kelimenin doğru tahmin edildiği değil kasada toplanan ödül miktarı önemli. Kasasında en çok parayı biriktiren çift final etabında yarışmaya hak kazanıyor.

02:50 - 04:00

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

04:00 - 06:15

Salzburg - Real Madrid

Salzburg ile Real Madrid, FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçında karşı karşıya geliyor.

06:15 - 09:10

Balkan Ninnisi

Vardar Nehri’nin ikiye böldüğü Üsküp şehrinde, nehrin bir tarafında Makedonlar; diğer tarafında Türkler ve Arnavutlar yaşamaktadır. Süleyman Usta ve ailesi, İki tarafı birleştiren Taş Köprü’den ismini alan köfteci dükkanını işletmektedir. Ailenin iki oğlundan biri olan Ertan; üniversiteyi bitirmiş, yurduna geri döner. Öte yanda annesi Elena’nın baskısıyla Viyana’da siyaset bilimi okuyan ve Ertan gibi şehre dönüş yapan Jovanka; istemediği, her detayı kendi iradesi dışında planlanmış bir hayatla yüzleşecektir. Jovanka, annesi Elena’nın otoritesinden sıyrılıp kendi hayatı uğruna mücadeleye girişeceği kısmın başındadır.

09:10 - 10:20

Kod Adı Kırlangıç

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

10:20 - 13:15

Kasaba Doktoru

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren Ömer, yetenekli ve gelecek vadeden genç bir doktordur. Ömer ile efsane cerrah Ali'nin yolu, şehre uzak bir belde hastanesinde kesişir. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için azimli bir mücadele verilir.

13:15 - 14:25

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

14:25 - 15:25

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

15:25 - 19:00

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 21:30

Gassal

Otuzlu yaşlarında bir gassal olan Baki, toplumdan kendini soyutlamaktan memnun ve içine kapanık bir adamdır. Ancak ölümle yüz yüze gelmesiyle aklına rahatsız edici bir soru takılır: Öldükten sonra naaşını kim yıkayacaktır? Bu farkındalık bir dizi mizahi serüvenin kapısını aralar.

21:30 - 23:55

Kaos

Quentin Correns, Born köprüsünde olan bir kazada yapmaması gerektiği halde rehineyi vurduğu için teşkilat tarafından açığa alınmıştır. Olaydan bir süre sonra bir banka soygunu gerçekleştirilir. Bir kişi vurularak hayatını kaybetmiştir. Ve soygunun başkanı Lorenz, Correns'i istemektedir. İstek yerine getirilir ve Correns'e bir de zeki bir yardımcı genç dedektif verilir. Banka soygunu ucuz atlatılır fakat hiçbir şeyin çalınmadığı fark edilir. Kameralar elektrik kesintisinden dolayı çalışmadığı ve bu yüzden hiçbir şeyi kaydetmediği için herkesin aklında bir soru kalır. Lorenz’in o büyük ortağı kimdir?

23:55 - 01:15

Tutunamayanlar

Hayatı boyunca hiç çalışmamış, çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde tanıştığı İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir. İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün, tutucu ve vizyonu olmayan ilham perisi İlhan'la karşılaşır. Böylece, ilham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısızlıkla sonuçlanacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

KANAL D Yayın Akışı

01:00 - 02:30

Büyük Dünya Depremi

Madenci Charley 'Boomer' Baxter Batı Virginia'da bir dizi büyük maden patlaması başlattığında, devasa bir deprem kısa süre sonra Kuzey Atlantik'i sarsarak Kuzey Amerika kıtasının uzunluğu boyunca uzanan derin bir sismik fayı açığa çıkarır. Hükümet sismoloji uzmanı Dr. Amy Lane ile güçlerini birleştiren Boomer, şimdi tehdit oluşturan uçurumu durdurmak için zamanla yarışmak zorundadır.

02:30 - 04:45

Yargı

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

04:45 - 07:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

07:00 - 09:00

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

09:00 - 11:00

Yumurcak Veda

Babası küçükken ölmüş olan İlker, konserleri, turneleri ve diğer işleri nedeniyle oğluna zaman ayıramayan ünlü bir sanatçı olan Selma’nın yatılı okulda okuyan oğludur. Annesi o denli meşguldür ki, birbirlerini ancak yılda birkaç kez görebilmektedirler. Çevresindeki herkes İlker’in zenginlik içinde, harika bir hayat sürdüğünü sanır, oysa gerçek tam tersidir. Çocuğuna ilgisiz davranan Selma bir gün onun lösemi hastası olduğunu ve bir aylık ömrünün kaldığını öğrenir. Bu olay genç kadının annelik sorumluluklarını ve bir çocuğu olduğu gerçeğini acı bir biçimde de olsa hatırlatmıştır.

11:00 - 13:30

Yaprak Dökümü

Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla'nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Fakat Ali Rıza Bey, doğup büyüdüğü şehri çok değişmiş bulur. Bu farklı çevrede çocukların istekleri de değişmeye başlamıştır. Büyük şehir hayatının getirdiği ekonomik krizler kaçınılmazdır. Ali Rıza Bey, ekonomik gücüyle birlikte otoritesini de kaybetmiştir. Darbeler ardarda gelir. Rüzgar sert esmekte, ağacın yaprakları birer birer dökülmektedir...

13:30 - 16:30

Gelinim Mutfakta

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta, yine çok kazandırmaya devam ediyor. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

16:30 - 19:00

Aşk-ı Memnu

Çocukları ve uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul’un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya başlar. Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kızı Bihter, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve onun kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır. Bihter, Adnan Bey’le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar. Bihter, Adnan Bey’in köşkünde mutluluğu ararken, tutkuyla tanışır. Behlül ve Bihter birbirlerine doğru sürüklenirler. Yasak aşkları bu ailedeki herkesi ayrı ayrı etkileyecektir.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Arka Sokaklar

Ayşecan'ı koz olarak kullanan Cevher ekibe zarar vermek istemektedir. Ama işler düşündüğü gibi gitmeyince planını değiştirir. Adnan Baki üzerinden önce Gökçe'ye sonra da Selin'e ulaşacaktır. Acılı anne Selin kızı söz konusu olduğunda Mesut'u bile gözü görmeyecek duruma gelecektir.

23:30 - 01:15

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar ilk bölümünde Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo şehrinin arka sokaklarına, çetelerden izin almadan girilemeyen mahallelerine giriyor.

NOW Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

03:30 - 04:30

Adım Farah

Mehmet'in komaya girmesi sebebiyle hapise giren Tahir, özgürlüğüne kavuştuğunda bambaşka bir Farah'la karşılaşır. Behnam tarafından kıskıvrak yakalanan Farah, Behnam'dan ve yapabileceklerinden ölümüne korkarak Tahir'i boşanmak istediğine ikna etmeye çalışır. Çocukluğundan beri kendisine acımasız davranan, onu bir canavara çeviren hayat; Tahir için Farah ve oğlu sayesinde bir süreliğine iyi gitmiş, sanki bahtı yüzüne gülmüştür. Huzurlu bir evin, mutlu bir ailenin, kendisini seven bir kadının düşüdür bu. Tahir bu düşün yok olmaması için mücadele verir.

04:30 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Çalar Saat

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 12:45

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

12:45 - 15:30

Sen Çal Kapımı

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

15:30 - 16:30

Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

Programda; yarışmacılarla yapılan özel röportajlar, jüri üyelerinin değerlendirme süreçleri, sahneye çıkamayan ancak dikkat çeken yetenekler, prova görüntüleri, yarışma günlüğü ve kamera arkası sürprizleri yer alıyor.

16:30 - 19:00

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Sil Baştan Kaynanam

Konağın gelini Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini annesi ve karısı tarafından ezilirken bulur.

22:45 - 01:15

Çift Kişilik Oda

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:15

Sen ve Ben

Kendi halinde yaşayan ve aşkta bir türlü aradığını bulamayan Müjde, bir bankada çalışmaktadır. Yakın arkadaşının düğününde tanıştığı Gökhan’dan hoşlanan Müjde, bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince ondan uzaklaşır. Bu sırada bankaya eğitim için gelen eğitmen Kerem’in ilgisine kayıtsız kalamaz. Gökhan’ı unutmak için Kerem ile yeni bir aşka yelken açan Müjde öte yandan da hayallerinin peşinden gitmektedir. Kerem’in evli olduğunu öğrenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Müjde ile Gökhan’ın yolları bir kafe açılışında tekrar kesişecektir.

02:15 - 03:45

Kaynanalar

İş hayatında gayet başarılı olan Nuri Kantar, siyasete atılmaya karar verir. Unutulmaz dizinin bu film uyarlamasında başrollerde Tekin Akmansoy, Leman Çidamlı, Sevda Aydan ve Haşim Hekimoğlu yer alıyor.

03:45 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 09:00

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Kirli geçmişini ardında bırakmaya karar verip itirafçı olan ve polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusuyla atandığı Karabayır Lisesi’nde taşları yerinden oynatacak! Sadi Payaslı gibi kendilerini hiç beklemedikleri bir anda Karabayır Lisesi’nde bulan hayatının baharındaki beş genç Mert, Zülfikar, Can, Melek ve Aylin’in hayatı ise okulun yeni coğrafya öğretmeniyle tanıştıklarında tümüyle değişecek. Karabayır Lisesin'de gençlere doğru yolu gösterebilmek için mücadele eden Yeliz Hoca, Sadi Payaslı ve ıslahevinden gönderilen beş gencin gelişiyle lisenin iyice karışması üzerine durumu kontrol altında tutmak için elinden geleni yapacak.

09:00 - 12:00

Aşk Laftan Anlamaz

Murat Sarsılmaz, zengin Sarsılmaz ailesinin veliahtıdır. Giresun'da doğan ve İstanbul'da iki kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Hayat ile bir tesadüfler silsilesi sonucu yolu kesişen Murat'ın kavgayla başlayıp, aşkla devam eden keyifli hikayesi...

12:00 - 15:00

Bahar

Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren, her anlamda Timur'un rakibi olarak Bahar'ın hayatına girer. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik olaylara neden olur.

15:00 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Hadi Hayırlısı

Azılı bir mafya lideri olan Istakoz Necmi'ye ait bir define haritası yine kendisi gibi azılı bir mafya lideri olan Yengeç Nuri tarafından çalınır. Istakoz'un artık tek amacı haritayı geri almaktır. Yengeç Nuri, efsun duası yaptırıp muska yazdırmak için bir hoca tutar. Hoca muska yazmak için Yengeç Nuri'nin malikanesine geldiğinde, Istakoz eve baskın yapar. Yengeç elindeki haritayı hocaya verip saklamasını ister. Çatışmadan tesadüf eseri sağ kurtulan hoca haritayla baş başa kalır. Ve büyük macera başlar...

22:30 - 23:45

Çiçek Abbas

Minübüs şoförü Şakir’in yanında muavin olan Çiçek Abbas’ın hayali minibüsçü olmaktır. Bencil patronu Şakir’in evlenmek istediği kıza aşık olur. Abbas hurda bir münibüs alır ve patronuna rakip olur. Bunu hazmedemeyen Şakir Abbas’ın arabasına zarar verir ve onu zor duruma düşürür. Abbas nikah günü sevdiği kızı nikah masasından kaçırır.

23:45 - 01:45

Nereye Bakıyor Bu Adamlar

Beşik kertmesiyle evlenmek için İstanbul’un yolunu tutan Metin ve en yakın arkadaşı Zeki’yi kader yol iz bilmedikleri büyük şehirde, patronunun gazabından kurtulmak için sıradışı bir reklam konusu bulmaya çalışan fotoğrafçı Tarık ile karşılaştırır. Şaşkın şaşkın bakınırken fotoğraflarını çeken Tarık sayesinde şöhretleri tüm ülkeye yayılır. İki kafadarın nereye baktıklarını doğru tahmin edene verilecek büyük ödül heyecanı iyice artırır. Zeki ve Metin ne olduğunu anlayamadan reklam çevrelerinin kullandığı iki obje haline gelmiştir.

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00

Power Rangers

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.

03:00 - 05:30

Kaderimin Oyunu

Genç yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle altüst olur. Amasya’dan İstanbul’a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya’dan İstanbul’a dönmekte olan Mahir’le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

05:30 - 07:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

07:00 - 09:00

Menajerimi Ara

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak için uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal... Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar. Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

09:00 - 11:00

Ada Masalı

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo’daki pozisyon için patronu Doygun’la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir. Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için direnen huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz’la tanışır. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz’a bir teklifle gider.

11:00 - 13:30

Ateşböceği

Başarılı bir avukat olan Barış Buka, hayatının en çetin davasıyla karşı karşıya kalınca yolu ele avuca sığmaz bir taksi şoförü olan Aslı Eğilmez'le kesişir. Hayatta keşfedilecek hiçbir şey kalmadığına inanan Barış'ın, ateşböceği misali parıldayan Aslı'yla başlayan macerası ona bilmediği bir dünyanın kapılarını aralar.

13:30 - 16:15

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

16:15 - 19:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Tosun Paşa

Osmanlı döneminin iki köklü ailesi olan Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri, Yeşil Vadi denen bölge için birbirine girer. O dönem için Mısır topraklarında söz sahibi olan Tosun Paşa'dan herkes korkmaktadır. Sorunun çözülebilmesi için Tellioğlu ailesi evin uşağı Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Ancak, gerçek Tosun Paşa ortaya çıkınca planlar altüst olur.

22:00 - 00:30

Umut Kanatları

Küçük bir kasabada yaşayan Doug White, eşi ve iki çocuğuyla kısa bir uçuşa çıkar. Ancak uçuş sırasında pilot aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeder ve uçak kontrolsüz bir şekilde kalır. Doug, eşi ve çocukları, uçağı kontrol altına almak için tüm çabalarını seferber ederler. Uçuş deneyimi olmamasına rağmen, Doug sahip olduğu sınırlı bilgi ve tecrübeyle uçağı güvenli bir şekilde indirebilecek midir?

ATV Yayın Akışı

00:20 - 01:20

Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Bu haftaki programında şu konular ele alınıyor: Kıyamet yaklaştı mı? Kıyametin hangi alametleri gerçekleşti? Peygamber Efendimizin kıyametin küçük alametleri ile ilgili uyarıları nelerdir?

01:20 - 03:30

Aile Saadeti

Üç aile Saadet Hanım'ın konağında yaşamaya başlar, konakta kaos hakimdir. Emin eski çalıştığı atölyeye gidip iş ister. Gönül Hemşire'nin eski nişanlısı Sinan peşindedir, onu alıp Bursa'ya geri dönmek ister. Sinan'ın Gönül Hemşire'yi zorladığını fark eden Murat, onunla karşı karşıya gelir. Tekin konağı alabilmek için avukatlarıyla toplantılar yapar. Konağı hukuk yoluyla alamayacağını fark edince Hakkı'ya ulaşır, yüklü miktarda para vererek konağı varislerden satın almasını söyler.

03:30 - 05:30

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

05:30 - 07:00

Bir Küçük Gün Işığı

On yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır. Genç kadının yeni yaşamındaki yolu zengin iş adamı Fırat ile kesiştiğinde ise her şey daha da karmaşık bir hal alır.

07:00 - 08:30

Kahvaltı Haberleri

Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmelerine ve gazetelerden başlıklara yer veriliyor. Ayrıca para piyasaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile ilgili haberler de ekrana taşınıyor.

08:30 - 10:00

Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

Nihat Hatipoğlu, İslam dini ile ilgili kafa karıştıran konular hakkında yorumlar yapıyor ve vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Programda her hafta farklı bir konu ele alınıyor. Bu haftaki programda şu konular konuşuluyor: Gençler neden evlenmiyor? Mutlu bir evlilik için eşler arası muhabbet nasıl olmalı? Evlilikleri çıkmaza sürükleyen davranışlar nelerdir?

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Cinayetler, kayıplar, adam kaçırma ve miras davaları gibi olaylar bu programda bütün açıklığıyla tartışılıyor ve bir çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Sorunlarına bir çözüm bulamayan insanlar Müge Anlı'ya başvuruyor. Programda bir hukukçu ve adli tıp uzmanı da yer alıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine yer veriliyor. Özellikle kadın sağlığı, çocuklar ve yaşlılar ile ilgili pek çok yardım kampanyasına da öncülük yapılıyor. Bu programda başlatılan Sevgi İzi kampanyası sayesinde, birçok kayıp bulundu. Ayrıca okuma yazma seferliği sayesinde birçok vatandaş okur yazar oldu.

13:00 - 14:00

Gün Ortası

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar ekrana taşınıyor. Ayrıca canlı bağlantılara ve uzman görüşlerine de yer veriliyor.

14:00 - 16:00

Mutfak Bahane

Nursel ile Mutfak Bahane'de her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Yarışanlar ödüle, izleyiciler ise hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Gelinler kayınvalideleri ile yemek yapıyor, eşleri ise en iyi yemeği seçiyor.

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

Ayrılıklar, dargınlıklar, kayıplar, özlemler, kavuşmalar ve sevinçler... Hayata dair birçok şey bu programda... Stüdyoda ağırlanan konuklar; dertlerini, sıkıntılarını veya isteklerini paylaşıyorlar. Esra Erol, uzmanların da katılımıyla dertlere derman olmaya çalışıyor.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Güven Bana

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın ikinci bölümünün yarışmacı koltuğunda kazandıkları 1 Milyon TL ile yarışmaya devam eden Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler var. Önlerinde beş sorusu bulunan ikili sorulara doğru yanıtları vererek 3 Milyon 500 Bin daha kazanabilirler. Verdikleri yanıtlarla yolun sonuna kadar devam edebilecekler mi? Üçüncü bölümün diğer yarışmacıları ise oyuncu ve senarist Şafak Sezer ile şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş... Birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak, yoksa güven mi?

22:20 - 00:00

Canavar

Karısını kaybeden Nate, kızları Meredith ve Norah ile birlikte, onunla tanıştığı Güney Afrika'ya gider. Vahşi hayat biyoloğu olan eski aile dostları Martin'in yönettiği doğal hayat alanına gittikleri sırada, avcılardan kaçan kana susamış bir aslanın peşlerine düşmesiyle gezileri kabusa dönüşür. Nate ve kızları, aslandan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişirler.

00:00 - 02:45

Aile Saadeti

Üç aile Saadet Hanım'ın konağında yaşamaya başlar, konakta kaos hakimdir. Emin eski çalıştığı atölyeye gidip iş ister. Gönül Hemşire'nin eski nişanlısı Sinan peşindedir, onu alıp Bursa'ya geri dönmek ister. Sinan'ın Gönül Hemşire'yi zorladığını fark eden Murat, onunla karşı karşıya gelir. Tekin konağı alabilmek için avukatlarıyla toplantılar yapar. Konağı hukuk yoluyla alamayacağını fark edince Hakkı'ya ulaşır, yüklü miktarda para vererek konağı varislerden satın almasını söyler.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

01:30 - 02:30

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

02:30 - 06:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

06:00 - 07:15

Dizi

07:15 - 09:00

Ebru ile 8'de Sağlık

Ebru Şallı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ebru ile 8'de Sağlık' programında, uzman konuklar merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor.

09:00 - 11:00

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

11:00 - 12:30

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiyede şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

12:30 - 16:00

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.