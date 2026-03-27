27 Mart Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 27 mart 2026 cuma akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

27 Mart Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

27 Mart 2026 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:25 - 02:25 Tehlikeli Miras
  • 02:25 - 02:50 Seksenler
  • 02:50 - 05:25 Benim Adım Melek
  • 05:25 - 06:20 Turgay Başyayla ile...
  • 06:20 - 09:15 Kalk Gidelim
  • 09:15 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:00 Seksenler
  • 14:00 - 17:45 Benim Adım Melek
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:30 - 04:30 Gelinim Mutfakta
  • 04:30 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti
  • 02:45 - 04:30 Veliaht
  • 04:30 - 06:30 Lodos Zühtü
  • 06:30 - 09:30 Sandık Kokusu
  • 09:30 - 12:30 Siyah Kalp
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Alemde Bir Gece
  • 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 00:00 - 02:30 Dizi

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...
  • 01:20 - 04:00 Kuruluş Orhan
  • 04:00 - 06:00 Gözleri KaraDeniz
  • 06:00 - 07:00 Aile Saadeti
  • 07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:25 İkizler Projesi

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 05:30 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 05:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 - 23:30 Bil Bakalım ve Anlat Bakalım

