27 Mayıs Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 27 Mayıs 2026 çarşamba akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. İşte tüm detaylar...

Öznur Yaslı İkier

27 Mayıs 2026 çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 02:15 - 03:50 Pota
  • 03:50 - 05:30 Benim Adım Melek
  • 05:30 - 06:30 Bayram Namazı
  • 06:30 - 09:00 Balkan Ninnisi
  • 09:00 - 10:30 Tay
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 16:30 Benim Adım Melek
  • 16:30 - 17:00 Mutfağın Elçileri
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 22:00 Çizmeli Kedi: Son Dilek

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:15 - 02:45 Kuzenler Firarda
  • 04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 02:30 Üçkağıtçı
  • 02:30 - 04:15 Vizontele
  • 04:15 - 06:00 Gelin Evi
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:30 Bahar
  • 10:30 - 12:30 Baba Bizi Eversene
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:45 - 02:30 Aramızda Kalsın
  • 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
ATV Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:20 Ateş Kuşları
  • 05:20 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 A.B.İ.
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 21:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

TV8 Yayın Akışı

  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra

