27 Mayıs Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

27 Mayıs 2026 çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

02:15 - 03:50 Pota

03:50 - 05:30 Benim Adım Melek

05:30 - 06:30 Bayram Namazı

06:30 - 09:00 Balkan Ninnisi

09:00 - 10:30 Tay

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 16:30 Benim Adım Melek

16:30 - 17:00 Mutfağın Elçileri

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 22:00 Çizmeli Kedi: Son Dilek

KANAL D Yayın Akışı

01:15 - 02:45 Kuzenler Firarda

04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 Yabancı Damat

11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 02:30 Üçkağıtçı

02:30 - 04:15 Vizontele

04:15 - 06:00 Gelin Evi

06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 - 10:30 Bahar

10:30 - 12:30 Baba Bizi Eversene

12:30 - 15:00 Gelin Evi

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:45 - 02:30 Aramızda Kalsın

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

ATV Yayın Akışı

02:30 - 05:20 Ateş Kuşları

05:20 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 A.B.İ.

13:00 - 14:00 Gün Ortası

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 21:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

TV8 Yayın Akışı