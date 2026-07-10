MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan yeni filmi için sete çıktı! İlk görüntüler sızdı

Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle adından söz ettiren Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte yeni teklifler almaya başladı. Özkan, 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrol için anlaşmaya vardı ve sete çıktı.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan yeni filmi için sete çıktı! İlk görüntüler sızdı
Öznur Yaslı İkier

Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisinde canlandırdığı Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.

Devrim Özkan'a bu süreçte yeni proje teklifleri gelmeye de başladı. Ünlü oyuncu 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrolde olmak için anlaşmaya vardı.

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan yeni filmi için sete çıktı! İlk görüntüler sızdı 1

“Aşk Tesadüfleri Sever” yıllar sonra üçüncü filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Hazırlıkları son bulan film için sete çıkıldı. İstanbul'da başlayan çekimler İznik ve Ankara sahneleriyle son bulacak.

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan yeni filmi için sete çıktı! İlk görüntüler sızdı 2

Ömer Faruk Sorak’ın genel yönetmenliğinde, İpek Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve hikâyesini kaleme aldığı, senaryosu Funda Dündar’a ait olan ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’ büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan yeni filmi için sete çıktı! İlk görüntüler sızdı 3

Aşk Tesadüfleri Sever 3'te Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'a; Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy, Pınar Töre, Rüzgar Eser Düzenli, Derinsu Sorak, Deren Baştaş ve Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal, Güler Ökten eşlik ediyor.

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan yeni filmi için sete çıktı! İlk görüntüler sızdı 4

Devrim Özkan'lı filmin çekimlerinden ilk görüntü ve filmin afişi ortaya çıktı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldıTam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı
'İkinci kez baba oluyor' denmişti! Jet açıklama'İkinci kez baba oluyor' denmişti! Jet açıklama

Anahtar Kelimeler:
Deniz Can Aktaş Uraz Kaygılaroğlu devrim özkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Ünlü şarkıcı tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı

Bakan Şimşek'ten Türk Lirası açıklaması

Bakan Şimşek'ten Türk Lirası açıklaması

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.