Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan yeni filmi için sete çıktı! İlk görüntüler sızdı

Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisinde canlandırdığı Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.

Devrim Özkan'a bu süreçte yeni proje teklifleri gelmeye de başladı. Ünlü oyuncu 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrolde olmak için anlaşmaya vardı.

“Aşk Tesadüfleri Sever” yıllar sonra üçüncü filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Hazırlıkları son bulan film için sete çıkıldı. İstanbul'da başlayan çekimler İznik ve Ankara sahneleriyle son bulacak.

Ömer Faruk Sorak’ın genel yönetmenliğinde, İpek Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve hikâyesini kaleme aldığı, senaryosu Funda Dündar’a ait olan ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’ büyük bir heyecanla bekleniyor.

Aşk Tesadüfleri Sever 3'te Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'a; Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy, Pınar Töre, Rüzgar Eser Düzenli, Derinsu Sorak, Deren Baştaş ve Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal, Güler Ökten eşlik ediyor.

Devrim Özkan'lı filmin çekimlerinden ilk görüntü ve filmin afişi ortaya çıktı.