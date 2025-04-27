27 Nisan 2025 TV Yayın Akışı – Bu Akşam Hangi Diziler ve Programlar Var?

27 Nisan 2025 Pazar günü (bu akşam) televizyon izlemek isteyenler için birbirinden farklı dizi, film ve programlar ekranlarda olacak. Akşam saatlerinde TV başına geçmeden önce “Bu akşam televizyonda ne var?” diye merak edenler için TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Star TV, Show TV ve Now TV’nin güncel yayın akışlarını derledik.

Sevilen dizilerin yeni bölümleri, izleyiciyi ekran başına kilitleyen yarışmalar ve özel programlarla dolu bir akşam sizleri bekliyor. Saat saat TV rehberine göz atarak favori yapımlarınızı kaçırmayın!

27 Nisan 2025 TV Yayın Akışı (Sıralı Liste)

TRT 1 Yayın Akışı

05:23 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 – Beni Böyle Sev

08:30 – Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 – Enine Boyuna

13:00 – Türk Sineması "Yeni Hayat"

16:00 – Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor - Erzurumspor

17:30 – Kod Adı Kırlangıç

19:00 – Ana Haber

20:00 – Teşkilat (Yeni Bölüm)

00:15 – 3'te 3

01:30 – Gönül Dağı

03:50 – Beni Böyle Sev

Kanal D Yayın Akışı

07:00 – Kavak Yelleri

08:30 – Konuştukça

09:45 – Magazin D Pazar

12:45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 – Arda ile Omuz Omuza

14:45 – İnci Taneleri

16:30 – Eşref Rüya

18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 – Doğu Ekspresinde Cinayet (Yabancı Sinema)

22:30 – Kod Adı Londra

00:15 – Arka Sokaklar

STAR TV Yayın Akışı

07:00 – İki Aile

08:15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 – Sahipsizler

11:00 – Tülin Şahin ile Moda

12:00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 – Kral Kaybederse

19:00 – Star Haber

20:00 – Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23:30 – Kral Kaybederse

02:00 – Sefirin Kızı

## SHOW TV Yayın Akışı

08:00 – Kızılcık Şerbeti

10:00 – Pazar Sürprizi

13:00 – İyi Aile Çocuğu

14:45 – Deha

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Deha

00:15 – Kızılcık Şerbeti

02:30 – Bahar

04:30 – Deha

ATV Yayın Akışı

07:30 – atv'de Hafta Sonu

10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 – Dizi TV

12:10 – Can Borcu

15:30 – Sustalı Ceylan

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Kardelenler – Final Bölümü

00:20 – Kuruluş Osman

03:00 – Can Borcu

05:50 – Hercai

TV8 Yayın Akışı

07:00 – Dizi

08:00 – Oynat Bakalım

09:00 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

14:15 – İşte Benim Stilim

16:30 – Survivor Panorama (Canlı)

20:00 – Survivor All Star – Gönüllüler (Yeni Bölüm)

NOW TV (Eski FOX) Yayın Akışı

08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 – Ekonomi Arası

11:20 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 – Kızıl Goncalar

16:00 – Hudutsuz Sevda

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 – Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:30 – Kızıl Goncalar

02:15 – Şahane Hayatım