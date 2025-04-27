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27 Nisan 2025 TV Yayın Akışı – Bu Akşam Hangi Diziler ve Programlar Var?

Bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var sorusu izleyicilerin gündeminde. 27 Nisan Pazar akşamı ulusal kanallar dopdolu bir içerikle ekranlara geliyor. İşte Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Show TV, Star TV ve Now TV’nin yayın akışı...

27 Nisan 2025 TV Yayın Akışı – Bu Akşam Hangi Diziler ve Programlar Var?
Kubra Akalın

27 Nisan 2025 Pazar günü (bu akşam) televizyon izlemek isteyenler için birbirinden farklı dizi, film ve programlar ekranlarda olacak. Akşam saatlerinde TV başına geçmeden önce “Bu akşam televizyonda ne var?” diye merak edenler için TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Star TV, Show TV ve Now TV’nin güncel yayın akışlarını derledik.

Sevilen dizilerin yeni bölümleri, izleyiciyi ekran başına kilitleyen yarışmalar ve özel programlarla dolu bir akşam sizleri bekliyor. Saat saat TV rehberine göz atarak favori yapımlarınızı kaçırmayın!

27 Nisan 2025 TV Yayın Akışı (Sıralı Liste)

TRT 1 Yayın Akışı
05:23 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 – Beni Böyle Sev
08:30 – Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 – Enine Boyuna
13:00 – Türk Sineması "Yeni Hayat"
16:00 – Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor - Erzurumspor
17:30 – Kod Adı Kırlangıç
19:00 – Ana Haber
20:00 – Teşkilat (Yeni Bölüm)
00:15 – 3'te 3
01:30 – Gönül Dağı
03:50 – Beni Böyle Sev

1

Kanal D Yayın Akışı
07:00 – Kavak Yelleri
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Pazar
12:45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 – Arda ile Omuz Omuza
14:45 – İnci Taneleri
16:30 – Eşref Rüya
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 – Doğu Ekspresinde Cinayet (Yabancı Sinema)
22:30 – Kod Adı Londra
00:15 – Arka Sokaklar

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STAR TV Yayın Akışı

07:00 – İki Aile
08:15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 – Sahipsizler
11:00 – Tülin Şahin ile Moda
12:00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 – Kral Kaybederse
19:00 – Star Haber
20:00 – Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23:30 – Kral Kaybederse
02:00 – Sefirin Kızı

## SHOW TV Yayın Akışı
08:00 – Kızılcık Şerbeti
10:00 – Pazar Sürprizi
13:00 – İyi Aile Çocuğu
14:45 – Deha
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Deha
00:15 – Kızılcık Şerbeti
02:30 – Bahar
04:30 – Deha

ATV Yayın Akışı
07:30 – atv'de Hafta Sonu
10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 – Dizi TV
12:10 – Can Borcu
15:30 – Sustalı Ceylan
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kardelenler – Final Bölümü
00:20 – Kuruluş Osman
03:00 – Can Borcu
05:50 – Hercai

TV8 Yayın Akışı
07:00 – Dizi
08:00 – Oynat Bakalım
09:00 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
14:15 – İşte Benim Stilim
16:30 – Survivor Panorama (Canlı)
20:00 – Survivor All Star – Gönüllüler (Yeni Bölüm)

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NOW TV (Eski FOX) Yayın Akışı
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Ekonomi Arası
11:20 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 – Kızıl Goncalar
16:00 – Hudutsuz Sevda
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 – Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:30 – Kızıl Goncalar
02:15 – Şahane Hayatım

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