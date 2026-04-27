27 Nisan Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri “Bugün TV’de ne var?” sorusuna yanıt arıyor. 27 Nisan Pazartesi 2026 günü için ulusal kanalların yayın akışları netleşti. Akşam kuşağında sevilen diziler, yarışma programları ve dikkat çeken filmler izleyiciyle buluşurken; gündüz kuşağında ise magazin, haber ve eğlence programları ekranlarda olacak. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışına dair tüm detaylar haberimizde…
TRT1 Yayın Akışı
- 01:30 - 03:45 Cennetin Çocukları
- 03:45 - 05:40 Teşkilat
- 06:40 - 09:15 Beni Böyle Sev
- 09:15 - 10:30 Adını Sen Koy
- 14:00 - 17:45 Benim Adım Melek
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 03:30 Yüce Thor
- 03:30 - 04:00 5N 1K
- 04:00 - 07:00 Zalim İstanbul
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:45 - 03:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:15 - 06:00 Delikanlı
- 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:00 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - 12:30 Bahar
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Delikanlı
STAR TV Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 İstanbullu Gelin
- 04:00 - 05:00 Türk Müziği
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
- 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Bağlılık Aslı
- 03:00 - 05:30 Ateş Kuşları
- 05:30 - 08:00 Bir Küçük Gün Işığı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 21:50 Cehennem Melekleri 4
TV8 Yayın Akışı
