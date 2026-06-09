MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Halef: Köklerin Çağrısı 35. bölüm 2. fragman izle! Seyirci yine isyanda

Now Tv'nin sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 35. bölümle sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Halef izleyicisi yeni fragmanla pek tatmin olmadı.

Halef: Köklerin Çağrısı 35. bölüm 2. fragman izle! Seyirci yine isyanda
Öznur Yaslı İkier

NOW’ın beğeni ile izlenen, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Most Production imzalı “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisi 35. bölümle sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin 35. bölüm sezon finali bölümünden bir fragman daha geldi. Yeni fragman izleyicisini yine tatmin etmedi.

Halef: Köklerin Çağrısı 35. bölüm 2. fragmanına Melek'in kucağında bebeği ile Serhat ve Yıldız'ın nikahını basması damga vurdu. Bu sahneler seyircisinden eleştirel yorumlar aldı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 35. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kenan’ın kendisini ve Yıldız’ı kaçırmasından sorumlu olan Melek, zor durumda kalınca eski defterleri açar. Adaletin sağlanması adına, kaybettiği anne ve babası Nergis ve Hilmi’yi öldürenlerin cezalarını çekmesini istiyordur. Bu konuda karar verme yetkisini ise Serhat, gelecekte hanımağa olacak olan Yıldız’a bırakır. Yıldız, artık sevdikleri ve adalet arasında zorlu bir seçim yapmak zorundadır. Ancak tüm yaşananlardan sonra, bu kararı verecek olan Yıldız artık eskisi gibi değildir; onun bu değişimi her iki konağı da derinden etkileyecektir.

Halef: Köklerin Çağrısı 35. bölüm 2. fragman izle! Seyirci yine isyanda 1

Diğer tarafta, Kordağlı Konağı’nda babasıyla iktidar mücadelesi içinde olan Aşır, oğlundan gelen kötü haberle iyice yıkılır. Aşır da tıpkı Yıldız ve Serhat gibi, kendisini başka bir zorlu kararın eşiğinde bulacaktır.

Öte yandan Serhat, Melek’ten doğacak halefini Akif’in kaçırtıp öldürtmek istediğini öğrenince, bu durum bardağı taşıran son damla olur ve ağabeyi hakkında alacağı karar Akif için büyük bir yıkım olacaktı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha yayınlanmadan gündemde! 'Bu çok iyi geldi' Daha yayınlanmadan gündemde! 'Bu çok iyi geldi'
Yataktaki pozları olay oldu! 'Gecenin büyüsü' Yataktaki pozları olay oldu! 'Gecenin büyüsü'

Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Biran Damla Yılmaz İlhan Şen Halef dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.