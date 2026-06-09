Halef: Köklerin Çağrısı 35. bölüm 2. fragman izle! Seyirci yine isyanda

NOW’ın beğeni ile izlenen, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Most Production imzalı “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisi 35. bölümle sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin 35. bölüm sezon finali bölümünden bir fragman daha geldi. Yeni fragman izleyicisini yine tatmin etmedi.

Halef: Köklerin Çağrısı 35. bölüm 2. fragmanına Melek'in kucağında bebeği ile Serhat ve Yıldız'ın nikahını basması damga vurdu. Bu sahneler seyircisinden eleştirel yorumlar aldı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 35. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kenan’ın kendisini ve Yıldız’ı kaçırmasından sorumlu olan Melek, zor durumda kalınca eski defterleri açar. Adaletin sağlanması adına, kaybettiği anne ve babası Nergis ve Hilmi’yi öldürenlerin cezalarını çekmesini istiyordur. Bu konuda karar verme yetkisini ise Serhat, gelecekte hanımağa olacak olan Yıldız’a bırakır. Yıldız, artık sevdikleri ve adalet arasında zorlu bir seçim yapmak zorundadır. Ancak tüm yaşananlardan sonra, bu kararı verecek olan Yıldız artık eskisi gibi değildir; onun bu değişimi her iki konağı da derinden etkileyecektir.

Diğer tarafta, Kordağlı Konağı’nda babasıyla iktidar mücadelesi içinde olan Aşır, oğlundan gelen kötü haberle iyice yıkılır. Aşır da tıpkı Yıldız ve Serhat gibi, kendisini başka bir zorlu kararın eşiğinde bulacaktır.

Öte yandan Serhat, Melek’ten doğacak halefini Akif’in kaçırtıp öldürtmek istediğini öğrenince, bu durum bardağı taşıran son damla olur ve ağabeyi hakkında alacağı karar Akif için büyük bir yıkım olacaktı.