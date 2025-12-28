28 Aralık Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

28 Aralık Pazar akşamı ekranlarda neler var? İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın akışı...
00:15 - 01:30
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 - 01:50
Pelin Çift İle Gündem...
01:50 - 03:40
Akif
03:40 - 06:10
Teşkilat
06:10 - 08:45
Ege'nin Hamsisi
08:45 - 11:45
Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 - 13:00
Enine Boyuna
13:00 - 14:05
Yurda Dönüş
14:05 - 17:30
Cennetin Çocukları
17:30 - 19:00
Kod Adı Kırlangıç
19:00 - 20:00
Ana Haber
02:30 - 04:15
Kızılcık Şerbeti
04:15 - 06:00
Veliaht
06:00 - 08:00
Yeni Gelin
08:00 - 10:00
Talihli Amele
10:00 - 13:00
Pazar Sürprizi
13:00 - 14:45
Şaşkın Damat
14:45 - 18:25
Rüya Gibi
18:25 - 20:00
Show Ana Haber
00:30 - 03:40
Sahipsizler
03:40 - 05:00
Söz
05:00 - 07:30
Kiralık Aşk
07:30 - 09:15
Fırıldak Ailesi
09:15 - 11:00
Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 - 12:00
Tülin Şahin ile Moda
12:00 - 14:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 - 15:30
Bir Şansım Olsa
15:30 - 19:00
Söz
19:00 - 20:00
Star Haber
20:00 - 22:00
Hababam Sınıfı Uyanıyor
00:00 - 02:00
Bana Masal Anlatma
00:00 - 03:00
Kuruluş Orhan
03:00 - 05:30
Kardeşlerim
05:30 - 07:30
Aldatmak
07:30 - 10:00
atv'de Hafta Sonu
10:00 - 11:20
Nihat Hatipoğlu ile...
11:20 - 12:10
Dizi TV
12:10 - 15:15
Kuruluş Orhan
15:15 - 17:15
Cinayet Süsü
17:15 - 19:00
Taşıyıcı 2
19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
00:15 - 01:30
Survivor Ekstra
01:30 - 05:15
Gazete Magazin
05:15 - 06:00
Gençlik Rüzgarı
06:00 - 08:00
Dizi
08:00 - 08:45
Oynat Bakalım
08:45 - 10:00
Gençlik Rüzgarı
10:00 - 17:00
Gazete Magazin
17:00 - 20:00
Survivor Ekstra
Okuyucu Yorumları 0 yorum