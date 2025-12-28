MAGAZİN

28 Aralık Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

28 Aralık Pazar 2025 TV yayın akışı, ulusal kanallarda ekrana gelecek dizileri ve dikkat çeken yapımları bir araya getiriyor. İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın akışı...

28 Aralık Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

28 Aralık Pazar akşamı ekranlarda neler var? İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30
Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - 01:50
Pelin Çift İle Gündem...

01:50 - 03:40
Akif

03:40 - 06:10
Teşkilat

06:10 - 08:45
Ege'nin Hamsisi

08:45 - 11:45
Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 - 13:00
Enine Boyuna

13:00 - 14:05
Yurda Dönüş

14:05 - 17:30
Cennetin Çocukları

17:30 - 19:00
Kod Adı Kırlangıç

19:00 - 20:00
Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

02:30 - 04:15
Kızılcık Şerbeti

04:15 - 06:00
Veliaht

06:00 - 08:00
Yeni Gelin

08:00 - 10:00
Talihli Amele

10:00 - 13:00
Pazar Sürprizi

13:00 - 14:45
Şaşkın Damat

14:45 - 18:25
Rüya Gibi

18:25 - 20:00
Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:40
Sahipsizler

03:40 - 05:00
Söz

05:00 - 07:30
Kiralık Aşk

07:30 - 09:15
Fırıldak Ailesi

09:15 - 11:00
Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 - 12:00
Tülin Şahin ile Moda

12:00 - 14:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 - 15:30
Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00
Söz

19:00 - 20:00
Star Haber

20:00 - 22:00
Hababam Sınıfı Uyanıyor

00:00 - 02:00
Bana Masal Anlatma

ATV Yayın Akışı

00:00 - 03:00
Kuruluş Orhan

03:00 - 05:30
Kardeşlerim

05:30 - 07:30
Aldatmak

07:30 - 10:00
atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:20
Nihat Hatipoğlu ile...

11:20 - 12:10
Dizi TV

12:10 - 15:15
Kuruluş Orhan

15:15 - 17:15
Cinayet Süsü

17:15 - 19:00
Taşıyıcı 2

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 01:30
Survivor Ekstra

01:30 - 05:15
Gazete Magazin

05:15 - 06:00
Gençlik Rüzgarı

06:00 - 08:00
Dizi

08:00 - 08:45
Oynat Bakalım

08:45 - 10:00
Gençlik Rüzgarı

10:00 - 17:00
Gazete Magazin

17:00 - 20:00
Survivor Ekstra

Canlı Skor
