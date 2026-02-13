MAGAZİN

Fenomen dizi Sahipsizler için final kararı verildi! Başrolün vedası yazıldı

Star Tv'nin sevilen dizisi Sahipsizler için şaşırtan bir karar verildi. İki sezondur büyük bir keyifle izlenen fenomen dizinin final yapacağı öğrenildi. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünü paylaştığı dizide başrolün vedası bile yazıldı.

Öznur Yaslı İkier

OGM Pictures’ın Star TV için çektiği Sahipsizler dizisi iki sezondur izleyicisini ekrana kilitliyor. Kadrosu güçlendirilerek ekran macerasına devam eden dizi için bölüm maliyetini karşılayamadığı ve her hafta zarar ettiği için final kararı alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sahipsizler 51. bölümüyle ekrana veda edecek. Dizinin 49. yeni bölüm fragmanında başrol karakterlerden Devran'a hayat veren Burak Berkay Akgül'ün projeye veda edeceği öğrenildi.

Fenomen dizi Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşaner’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM ÖZETİ:

Azize, doğmamış çocuğu üzerinden yapılan kan davası anlaşmasını ve Alazlar’ın kirli pazarlığını öğrendiğinde dünyası başına yıkılır. Devran’a olan güvenini tamamen yitiren Azize, “Doğmamış çocuğumu size harcatmam” diyerek ailesini yanına alır ve Alaz konağını terk eder.

Karısının gidişiyle perişan olan Devran, bir yandan Azize’yi ikna etmeye çalışırken diğer yandan babası Vahap ve annesi Pervin’in baskısıyla köşeye sıkışır. Azize’yi zorla eve getirme girişimlerinden sonuç alamayan Pervin ise rotasını değiştirir. Azize’den intikam almak ve onu en zayıf yerinden vurmak için Melis’i Hazar’a istemeye karar verir. Ekonomik olarak zor durumda olan Haşmetler içinse bu teklif bulunmaz bir fırsata dönüşür.

Kan davasını kökten bitirmek isteyen Devran, her şeyi göze alarak Haydar’la ortak bir yol bulmak için yüzleşmeye karar verir. Ancak Hazar’ın manipülasyonlarıyla Haydar, Devran’ın barış için değil, kendisini öldürmek için geldiğine ikna edilmiştir. Devran ise ölümcül bir tuzağa doğru son sürat ilerlediğinden habersizdir.

