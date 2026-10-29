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28 Ekim reyting sonuçları açıklandı: Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş yarışı

28 Ekim 2026 Çarşamba reyting sonuçlarına göre NOW’ın sevilen dizisi Yeraltı, 8,34 reyting ve yüzde 22,63 share oranıyla günün en çok izlenen programı oldu. Show TV’de yayınlanan Sevdan Bir Ateş ikinci sıraya yerleşirken, Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağında yüzde 30,22 share oranıyla dikkat çekti.

28 Ekim reyting sonuçları açıklandı: Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş yarışı

28 Ekim 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Ekranların iddialı yapımları arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, günün birincisi Total'de NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı oldu.

28 Ekim reyting sonuçları açıklandı: Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş yarışı 1

Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisi ise 7,89 reyting ve yüzde 21,59 share ile ikinci sıraya yerleşti. NOW'da yayınlanan Yeraltı (Özet) 4,85 reytingle üçüncü olurken, ATV ekranlarındaki Esra Erol'da 4,79 reytingle dördüncü sırada kendine yer buldu.

AB'de ise Sevdan Bir Ateş zirvede yer alırken Yeraltı 2. sırada kaldı.

28 Ekim reyting sonuçları açıklandı: Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş yarışı 2

TİAK tablosundaki verilere göre 28 Ekim Çarşamba gününün en çok izlenen 10 programı şöyle sıralandı:

Yeraltı – NOW: 8,34 reyting
Sevdan Bir Ateş – Show TV: 7,89 reyting
Yeraltı (Özet) – NOW: 4,85 reyting
Esra Erol'da – ATV: 4,79 reyting
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV: 4,68 reyting
Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV: 4,64 reyting

28 Ekim reyting sonuçları açıklandı: Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş yarışı 3

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reyting Yeraltı dizisi
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