28 Ekim reyting sonuçları açıklandı: Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş yarışı

28 Ekim 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Ekranların iddialı yapımları arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, günün birincisi Total'de NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı oldu.

Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisi ise 7,89 reyting ve yüzde 21,59 share ile ikinci sıraya yerleşti. NOW'da yayınlanan Yeraltı (Özet) 4,85 reytingle üçüncü olurken, ATV ekranlarındaki Esra Erol'da 4,79 reytingle dördüncü sırada kendine yer buldu.

AB'de ise Sevdan Bir Ateş zirvede yer alırken Yeraltı 2. sırada kaldı.

TİAK tablosundaki verilere göre 28 Ekim Çarşamba gününün en çok izlenen 10 programı şöyle sıralandı:

Yeraltı – NOW: 8,34 reyting

Sevdan Bir Ateş – Show TV: 7,89 reyting

Yeraltı (Özet) – NOW: 4,85 reyting

Esra Erol'da – ATV: 4,79 reyting

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV: 4,68 reyting

Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV: 4,64 reyting