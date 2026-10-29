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Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'den Atakan Özkaya itirafı

Uzak Şehir dizisindeki partneri Atakan Özkaya ile aşk yaşamaya başlayan Dilin Döğer katıldığı programda samimi itiraflarda bulundu. Aşk hayatına dair konuşan Uzak Şehir'in Zerrin'i "Kendimi sakin ve huzurlu hissediyorum" dedi.

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'den Atakan Özkaya itirafı

Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer uzun süre arkadaşı olduğunu iddia ettiği partneri Atakan Özkaya ile yeni aşka yelken açmıştı. Aşklarını artık gizlemeyen Uzak Şehir oyuncuları açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak Dilin Döğer katıldığı bir programda samimi bir itirafta bulundu. Uzak Şehir'in Zerrin'i Atakan Özkaya ile birlikteliği hakkında "Çok garip çok uzun zamandır hayatımda böyle bir his ve karşılık yoktu" dedi.

Uzak Şehir in Zerrin i Dilin Döğer den Atakan Özkaya itirafı 1

Başarılı oyuncu devamında ise aşk hayatına ve sevgilisine dair şunları söyledi:

Uzak Şehir in Zerrin i Dilin Döğer den Atakan Özkaya itirafı 2

"Benim tam zıttım birinin hayatımda olması ve müthiş özelliklere sahip olması, bende kıymet duygusunu ön plana çıkartıyor. Çünkü artık yok böyle şeyler olunca da söndürmek için her şeyi yapıyoruz. O yüzden kendimi sakin ve huzurlu hissediyorum, ama aynı zamanda da prenses gibi hissediyorum."

Uzak Şehir in Zerrin i Dilin Döğer den Atakan Özkaya itirafı 3

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Dilin Döğer
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