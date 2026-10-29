Şikayet yağıyordu! Özlem Öz'e erişim engeli geldi

Sosyal medyada “Tayyargiller” adıyla bilinen Özlem Öz ve Tayyar Öz, günlük hayatlarına dair yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Bir süre önce dolandırıcılıkla da suçlanan çiftten Özlem Öz kısa süre önce 5. kez doğum yaptı.

Özlem Öz son dönemde bebeğinin sünnetine dair paylaşımlar yaparak tepki çekiyordu. Özellikle sünnet öncesi doktorla yaptığı konuşma sonrası X'te Özlem Öz hakkında şikayetler yağıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslenen kullanıcılar hesabın kapatılmasını istiyordu.

Çocukların mahremiyetini ticari ve etkileşim amaçlı hiçe saydığı iddia edilen ve bu yüzden şikayet edilen Özlem Öz için harekete geçildi.



Fenomen Özlem Öz'ün çok takipçili Instagram hesabı erişime engellendi.