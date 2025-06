28 Haziran Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TRT1 Yayın Akışı

01:15 - 02:35

Lingo Türkiye

Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlıyor. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar eleniyor. Hızlı düşünmenin önemli olduğu Lingo Türkiye'de kaç kelimenin doğru tahmin edildiği değil kasada toplanan ödül miktarı önemli. Kasasında en çok parayı biriktiren çift final etabında yarışmaya hak kazanıyor.

02:35 - 03:25

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

03:25 - 06:00

Kasaba Doktoru

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren Ömer, yetenekli ve gelecek vadeden genç bir doktordur. Ömer ile efsane cerrah Ali'nin yolu, şehre uzak bir belde hastanesinde kesişir. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için azimli bir mücadele verilir.

06:00 - 07:00

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

07:00 - 08:30

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

08:30 - 10:35

Beni Böyle Sev

Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuğu olmasına rağmen mütevazı bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatına yön veren aşırı ilgisi ile yetişmiştir. Babası ise onun bir an önce okulunu bitirip şirketin başına geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoğraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayşem, Trabzon'dan İstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaşam enerjisi yüksek bir kızdır. Memleketinde köftecilik yapan babası Nail'den ilk kez ayrılmıştır. Ayşem, İstanbul'da amcası İlyas'ın yanında yaşarken yengesinin kendisini istemediğini öğrenince evden ayrılır. Ömer'le yolları da bu zor zamanlarında kesişir.

10:35 - 12:20

Afacanlar Kampta

Babasının AVM'sini hırsızlardan kurtaran Emirhan artık büyümüş ve macera ruhu yerini büyümenin beraberinde getirdiği hayat rutini ve sorumluluklara bırakmıştır. Dedesi Saffet'in şehir dışında bulunan çocuk kampında çalışan Emirhan, kampta tanıştığı 25 çocuk arasında öne çıkan Arda, Esila ve Ömer Emirhan'da kendi maceracı hallerini görür. Bir gün Amerikalı bir belgesel ekibi, camping için belgeye gelir. Kampın içinde bulunan botanik bahçesi ekibin ilgisini çeker. Bu sıradaa Saffet Dede, şaibeli bir şekilde ayağını kırınca kampın sorumluluğu Emirhan ve kamp çocuklarına kalır.

12:20 - 14:45

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

14:45 - 18:00

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

18:00 - 19:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:00 - 21:00

Palmeiras - Botafogo

Palmeiras ile Botafogo, FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 maçında karşı karşıya geliyor.

21:00 - 23:00

Özel Ekip 2

Bir zamanların efsanevi Anti-Gang polisi Niels Cartier, sıra dışı yöntemleriyle tanınan cesur bir kahramandı. Ancak yıllar önce gerçekleşen bir operasyon feci şekilde sonuçlandı; hem görevden ayrılmasına hem de en büyük acısı olan karısının ölümüne yol açtı. O günden sonra hayatını geride bıraktı. Ta ki sekiz yıl aradan sonra aynı acımasız çete yeniden ortaya çıkana dek. Bu kez Niels'in tek hedefi var: Hesap sormak.

23:00 - 01:15

Benfica - Chelsea

Benfica ile Chelsea, FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D Yayın Akışı

01:15 - 02:45

Jane'in İntikamı

Bill, ölümle pençeleşen kanun kaçağı bir adamdır. 8 kurşun yarası vardır ve yaraları oldukça hayatidir. Müdahale edilmezse ölebilir. Eşi Jane Hammond ise kocasının ölmesini istemediğinden 10 seneden beri görüşmediği eski sevgilisinin yanına giderek ondan yardım ister. Dan Frost ise Jane’e yardım edecektir. Ancak karşılığında bir istekte bulunacaktır. Bill’in peşinde ise mafyalar vardır ve izini sürmektedirler. Çok fazla vakitleri kalmamıştır.

02:45 - 04:45

Yargı

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

04:45 - 07:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

07:00 - 08:30

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 14:00

Arda'nın Mutfağı

Ünlü şef Arda Türkmen; kendine has üslubu, sunum tarzı ve yiyecek içecek sektöründeki deneyimlerini, hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler eşliğinde izleyicilerle paylaşıyor.

14:00 - 16:30

Mahrumlar

Hiç kimseleri olmayan bu iki kardeş gerçekten de mahrumdur. Günlük işlerle uğraşarak genelde günü kurtarırlar, çoğunlukla kafalarına eseni yapmalarıyla meşhurdurlar. Kutlu'nun Tanem adında sevdiği bir kız vardır ve ailesinin onu başkasına vermek istemesiyle iki kardeşin serüveni başlar.

16:30 - 19:00

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar ilk bölümünde Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo şehrinin arka sokaklarına, çetelerden izin almadan girilemeyen mahallelerine giriyor.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikâyeleriyle her zaman kalplerde yaşayacak olan Volkan Konak'ın efsaneleşen programı geri dönüyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu Kuzeyin Oğlu, en beğenilen bölümleriyle yeniden izleyiciyle buluşuyor.

23:30 - 01:30

Çember: Karanlığın Gözleri

Üniversite araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Sinan Demirhan evinde ailesiyle birlikteyken saldırıya uğrar. Olay yerinde kanlar yazılmış şifreli mesajlar bulunur. Karısı ve kızı ölürken saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan profesör yoğun bakımda uyutulur. Bir yandan Tübitak’tan gelen bir kriptoloji uzmanının yardımıyla şifreleri çözmeye çalışırken, diğer yandan profesörün kendi ürettiği enerjiyle giden bir araç prototipi üzerinde çalıştığını öğrenen özel birim polisleri, kendilerini inanılmaz bir komplonun ortasında bulurlar.

NOW Yayın Akışı

01:45 - 03:30

Aşk Mantık İntikam

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.

03:30 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 12:45

Kirli Sepeti

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

12:45 - 16:00

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

16:00 - 19:00

Çift Kişilik Oda

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:15

Ölümüne Aşk

Tahsin, yıllardır Altınel ailesinin yanında bahçıvanlık yapan bir adamdır. Beş ay önce evde hizmetçi olaraka çalışmaya başlayan Ayperi'ye gönlünü kaptıran Tahsin, ailenin tatile gitmesini fırsat görüp, duygularını açmaya karar verir. Ancak evin haylaz oğlu Timuçin ailsiyle tatile gitmemiştir ve gece yarısı arkadaşlarıyla birlikte eve gelince Tahsin'in planları alt üst olur. Parti yapacaklarını söyleyen Timuçin, kötü davrandığı Tahsin ve Ayperi'yi gecenin o saatinde hizmet ettirmeye zorlar. Ancak Ayperi'nin yanlışlıkla elmaların üzerine tarçın yerine fare zehiri dökmesiyle işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.

22:15 - 00:30

Sadece Bir Gece

Tamer bir gecelik ilişki yaşar. Birlikte olduğu kadını bir daha görmez. Karısı Begüm davranışlarından kuşkulanır ve ona suçunu itiraf ettirir. Tamer yalvarır af diler. Sadece bir gece, alkolün de etkisiyle şeytana uymuştur, bir önemi yoktur, hala karısına aşıktır. Begüm onu affetmesi ve evliliğine devam etmesi karşılığında bir şart öne sürer. Bir aşk için en zor sınav onları beklemektedir...

SHOW TV Yayın Akışı

01:45 - 03:45

Hadi Hayırlısı

Azılı bir mafya lideri olan Istakoz Necmi'ye ait bir define haritası yine kendisi gibi azılı bir mafya lideri olan Yengeç Nuri tarafından çalınır. Istakoz'un artık tek amacı haritayı geri almaktır. Yengeç Nuri, efsun duası yaptırıp muska yazdırmak için bir hoca tutar. Hoca muska yazmak için Yengeç Nuri'nin malikanesine geldiğinde, Istakoz eve baskın yapar. Yengeç elindeki haritayı hocaya verip saklamasını ister. Çatışmadan tesadüf eseri sağ kurtulan hoca haritayla baş başa kalır. Ve büyük macera başlar...

03:45 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 08:00

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Kirli geçmişini ardında bırakmaya karar verip itirafçı olan ve polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusuyla atandığı Karabayır Lisesi’nde taşları yerinden oynatacak! Sadi Payaslı gibi kendilerini hiç beklemedikleri bir anda Karabayır Lisesi’nde bulan hayatının baharındaki beş genç Mert, Zülfikar, Can, Melek ve Aylin’in hayatı ise okulun yeni coğrafya öğretmeniyle tanıştıklarında tümüyle değişecek. Karabayır Lisesin'de gençlere doğru yolu gösterebilmek için mücadele eden Yeliz Hoca, Sadi Payaslı ve ıslahevinden gönderilen beş gencin gelişiyle lisenin iyice karışması üzerine durumu kontrol altında tutmak için elinden geleni yapacak.

08:00 - 10:00

Çiçek Abbas

Minübüs şoförü Şakir’in yanında muavin olan Çiçek Abbas’ın hayali minibüsçü olmaktır. Bencil patronu Şakir’in evlenmek istediği kıza aşık olur. Abbas hurda bir münibüs alır ve patronuna rakip olur. Bunu hazmedemeyen Şakir Abbas’ın arabasına zarar verir ve onu zor duruma düşürür. Abbas nikah günü sevdiği kızı nikah masasından kaçırır.

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 15:00

Nereye Bakıyor Bu Adamlar

Beşik kertmesiyle evlenmek için İstanbul’un yolunu tutan Metin ve en yakın arkadaşı Zeki’yi kader yol iz bilmedikleri büyük şehirde, patronunun gazabından kurtulmak için sıradışı bir reklam konusu bulmaya çalışan fotoğrafçı Tarık ile karşılaştırır. Şaşkın şaşkın bakınırken fotoğraflarını çeken Tarık sayesinde şöhretleri tüm ülkeye yayılır. İki kafadarın nereye baktıklarını doğru tahmin edene verilecek büyük ödül heyecanı iyice artırır. Zeki ve Metin ne olduğunu anlayamadan reklam çevrelerinin kullandığı iki obje haline gelmiştir.

15:00 - 18:25

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Ozan, Fikri ve Bahadır bir kafede sohbet etmektedir. Yanlarına evli erkekler gelir ve bekarları evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fikri ve Jale’nin düğün günüdür, ancak gelen misafirlerin hepsi tuhaf yaratıklardır. Jale’nin absürt gotik ailesiyle Paşa’nın geleneksel ailesi arasında kültür çatışması yaşanır. Nikah şahidi kuyudan çıkar, nedime bir cadıdır. Naime ve Çiçek karşılaşır. Birbirlerinden pek haz etmezler. Aralarında komik bir rekabet başlar, birbirlerine sürekli hava atmaya çalışırlar. Sonunda, ikisinin de hayatlarının göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkar. Hayati ile Nazlı ayrılma kararı almıştır. Bu durumu paylaşmak için dostlarıyla buluşurlar. Paşa ve Mesut, eşleriyle birlikte gelir. Hayati başta ayrılığa üzülse de, Nazlı ve kadınlar her odadan çıktığında, Paşa ile Mesut ona bekar hayatının güzelliklerini anlatarak bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyler. Mesut, bir koroda solisttir ve Çiçek’i etkilemeye çalışır. Bilal ise müzikle ilgisi olmamasına rağmen, yalnızca Çiçek’i beğendiği için koroya katılır. Görgüsüz, kaba ama komik tavırlarıyla parası sayesinde tüm ilgiyi üzerine çeker.

23:45 - 01:45

İnatçı

Bayram köyün en inatçı kişisi diye tanınmaktadır. Karşı köyden bir kıza aşıktır ve sürekli Zeynep’i istesin diye annesini gönderir. Her seferinde de reddedilir. Bu sırada köye şehirden birtakım zengin adamlar gelir ve köy arazisini kullanıp fabrika sahasına döndürmek istediklerini, bunun içinde köylülerin arsalarını onlara satmaları gerektiğini söylerler. Köylüleri ikna etmek için ellerinden geleni yaparlar fakat Bayram’ı kandırmakta oldukça zorlanacaklardır.

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00

Umut Kanatları

Küçük bir kasabada yaşayan Doug White, eşi ve iki çocuğuyla kısa bir uçuşa çıkar. Ancak uçuş sırasında pilot aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeder ve uçak kontrolsüz bir şekilde kalır. Doug, eşi ve çocukları, uçağı kontrol altına almak için tüm çabalarını seferber ederler. Uçuş deneyimi olmamasına rağmen, Doug sahip olduğu sınırlı bilgi ve tecrübeyle uçağı güvenli bir şekilde indirebilecek midir?

03:00 - 05:00

Kaderimin Oyunu

Genç yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle altüst olur. Amasya’dan İstanbul’a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya’dan İstanbul’a dönmekte olan Mahir’le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

05:00 - 07:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

07:00 - 09:00

İki Aile

Oğuz 45 yaşında iyi para kazanan bir reklamcıdır. Karısı öldükten sonra üç kızına hem annelik hem de babalık yapmıştır. Her şey Oğuz'un eskiden babaannesine ait olan ve çocukluğunun geçmiş olduğu iki katlı evi satın alması ile başlar. Eda 35 yaşında, kendisini sekreteriyle aldatan başbelası kocasından boşanmış, 2 çocuklu bir kadındır. O da tıpkı Oğuz gibi yeni bir hayata yeni bir evde başlamanın hayallerini kurmaktadır. Ferit 27 yaşında Adanalı zengin ailenin hayta oğlu. Kumar borcu yüzünden babasına ait köşkü sahte vekaletle satışa çıkartır. Eda ve Oğuz'a ayrı ayrı evi satar ve ortalık karışır...

09:00 - 11:00

Hanım Köylü

Saklıköy, doğası, atmosferi ve çok güzel kızlarıyla meşhur, doğa harikası bir yerdir. Köyün kızları dünyalar güzelidir. Köyden hiç bir kızı dışarıya vermez Saklıköylüler, eğer köyün dışından biri o bölgeden bir kızla evlenmek isterse mutlaka Hanım Köylü olup, orada yaşamak zorundadır. Sımsıcak, içten bir aşk hikayesini anlatan dizi; Ferit'in ve bir çok bağrı yanık erkeğin Hanım Köylü olmasının eğlenceli, komik hikayesini ekrana getiriyor.

11:00 - 13:30

Ateşböceği

Başarılı bir avukat olan Barış Buka, hayatının en çetin davasıyla karşı karşıya kalınca yolu ele avuca sığmaz bir taksi şoförü olan Aslı Eğilmez'le kesişir. Hayatta keşfedilecek hiçbir şey kalmadığına inanan Barış'ın, ateşböceği misali parıldayan Aslı'yla başlayan macerası ona bilmediği bir dünyanın kapılarını aralar.

13:30 - 16:15

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

16:15 - 19:00

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Canım Kardeşim

Küçük Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin sadık arkadaşı Halit, birlikte yoksul ama neşeli bir hayat sürdürmektedir. Devamlı bir işleri olmayan ve günlerini daha çok aylaklıkla geçiren bu ikilinin tek amacı Küçük Kahraman’ın okuması ve hayatını kurtarmasıdır. Parasızlığa rağmen keyifli bir hayat geçiren bu küçük ailenin mutluluğu öğretmenin Kahraman’la ilgili bir gerçeği ortaya çıkarmasıyla son bulur. Yapılan sağlık taramalarının ardından kan kanseri olduğu anlaşılan Kahraman’ın en büyük isteği ise bir televizyondur. Halit ve ağabey bundan sonra tüm güçlerini bir televizyon alabilmek için harcayacaktır.

22:00 - 00:00

Suikastçi

FBI ajanı Jack Crawford, ortağının Asya yeraltı dünyasının en vahşi suikastçilerinden biri tarafından öldürülmesinin intikamını almaya yemin eder. Fakat karşısındaki adam hiç de yabana atılacak biri değildir. Jack'in tüm çabalarına rağmen kötü şöhretli Rogue, izini kaybettirir ve üç yıl boyunca ortadan kaybolur. Üç yıl sonra ise çok daha büyük bir kapışmanın arifesinde yeniden ortaya çıkacaktır. Çin mafya lideri Chang ve Japon Yakuza patronu Shiro arasında kanlı bir savaş başlamak üzere iken tam bu çatışmanın ortasında Rogue'un kaybolan izi yeniden ortaya çıkar. İntikam yeminini üç yıl boyunca canlı tutmuş olan Jack ise bu fırsatı kaçırmayacaktır.

ATV Yayın Akışı

01:00 - 02:45

Güven Bana

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın ikinci bölümünün yarışmacı koltuğunda kazandıkları 1 Milyon TL ile yarışmaya devam eden Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler var. Önlerinde beş sorusu bulunan ikili sorulara doğru yanıtları vererek 3 Milyon 500 Bin daha kazanabilirler. Verdikleri yanıtlarla yolun sonuna kadar devam edebilecekler mi? Üçüncü bölümün diğer yarışmacıları ise oyuncu ve senarist Şafak Sezer ile şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş... Birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak, yoksa güven mi?

02:45 - 05:30

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

05:30 - 07:30

Bir Küçük Gün Işığı

On yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır. Genç kadının yeni yaşamındaki yolu zengin iş adamı Fırat ile kesiştiğinde ise her şey daha da karmaşık bir hal alır.

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 12:50

Aile Saadeti

Saadet Ailesi Konağı’nın son varisi Saadet Hanım hayata gözlerini yumar. Bir üvey oğlu olan Saadet Hanım’ın son günlerinde yanında, bakımını üstlenen hemşiresi Gönül ve eski dostu Avukat Fikri’den başka kimse yoktur. Konak, Avukat Fikri’nin araştırmaları sayesinde Saadet Hanım’ın üçüncü nesil akrabalarına kalır.

12:50 - 15:30

15:30 - 17:00

Oflu Hoca Trakya'da

Oflu Hoca, başkanlığını yaptığı Doğanspor futbol kulübüne, genç yetenek Hayati’yi transfer etmek için Lüleburgaz yollarına düşmüştür. Ancak Oflu Hoca’yı olmadık sürprizler beklemektedir Trakya’da... Lüleburgaz’a adım attığı gün, ilçedeki hapishaneden, Oflu Hoca’nın Lüleburgaz günlerini kabusa çevirecek, yüzde yüz Trakyalı bir adam tahliye olur: Haspi... Haspi, görünüş itibariyle Oflu Hoca’nın ikizi gibidir. Gelgelelim karakter olarak hiçbir ortak noktaları yoktur. Bu fiziksel benzerlik, her iki adamın da başına macera ve kahkaha yüklü belalar açacaktır.

17:00 - 19:00

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50

22:50 - 00:40

Canavar

Karısını kaybeden Nate, kızları Meredith ve Norah ile birlikte, onunla tanıştığı Güney Afrika'ya gider. Vahşi hayat biyoloğu olan eski aile dostları Martin'in yönettiği doğal hayat alanına gittikleri sırada, avcılardan kaçan kana susamış bir aslanın peşlerine düşmesiyle gezileri kabusa dönüşür. Nate ve kızları, aslandan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişirler.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

01:30 - 02:30

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

02:30 - 06:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

06:00 - 07:45

Dizi

07:45 - 09:00

Süper 1 Takım

Birol ile Birce’nin hayvan dostlarıyla yaşadığı birbirinden eğlenceli maceralar...

09:00 - 10:00

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

10:00 - 15:45

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

15:45 - 20:00

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

