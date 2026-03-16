Dilan Polat'ın acı günü! Tedavi görmüş, paylaşımlarında kutlamıştı: Bebeğini kaybetti

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Polat, uzun süredir denediği tüp bebek tedavisinin ardından pozitif çıkan test sonucunu eşine ve çocuklarına sürpriz olarak açıklamıştı.

Ancak mutluluk kısa sürdü. Polat’ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile üzücü haberi duyurdu. Doğu, paylaşımında şunları yazdı:

'DM kutum yıkılıyor şu an aldım bende haber. Size güzel haberler vermek çok isterdim ama çok üzgünüm güzel haber veremeyeceğim. Tüp bebek ile başlayan hamileliği maalesef yaşanan kanama sonrası sonlandı. Rabbimin takdiri, kader. Demek ki o güzel canın bu dünyaya gelmesi nasip değilmiş. Elbette çok üzgünüz ama her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyor, yine O'na sığınıyoruz. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu süreçte Dilan için dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz. İnşallah Rabbim zamanı geldiğinde isteyen herkese nasip eder. Tekrardan herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun canlar, dualarda buluşalım.'