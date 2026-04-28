28 Nisan reyting sonuçları: Delikanlı mı Uzak Şehir mi?

Pazartesi akşamlarının iddialı yapımı Uzak Şehir reytinglerde zirveyi bırakmadı. Diziye rakip olan Delikanlı ise sıralamada geriye düştü.

Dün akşam televizyon dünyası, izleyicilere heyecan dolu anlar sundu. Medya ekranlarında dikkat çeken program, Kanal D'nin "Uzak Şehir" adlı yapımı oldu. Bu dizi, izleyicilerin beğenisini kazandı. İlk sırada yer aldı ve uzun süre ekranlarda kaldı.

"Uzak Şehir"den önce, aynı kanalda yayınlanan "Uzak Şehir (Özet)" programı da ilgi topladı. Akşamın ilk saatlerine damgasını vurdu. Dizinin özeti, izleyiciler için önemli bir bilgi kaynağıydı.

ATV'nin güne damga vuran programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, gündüz kuşağında yüksek reyting aldı. Ardından ATV'den "Esra Erol'da" programı, akşamüstü saatlerinde izleyicileri ekran başına çekti.

TV8'in fenomen yarışma programı "Survivor", akşam saatlerinde heyecan dolu anlar sundu. Yüksek reyting oranları elde etti. Bu başarının ardından Show TV'de yayınlanan "Delikanlı", ilgiyle izlendi.

TRT 1'in "Cennet'in Çocukları" dizisi, reyting sıralamasında önemli bir yer edindi. İzleyicilerin beğenisini toplayan bu yapım, akşam saatlerinde vazgeçilmez oldu.

Kanal 7'nin "Gelin" programı, izleyicilere duygusal anlar sundu. İhtişamıyla dikkat çeken bu program, akşam saatlerinde izleyiciyle buluştu.

Son olarak ATV'nin haber programı “ATV Ana Haber”, güncel gelişmeleri aktardı. Akşam haber bülteninde etkili bir performans sergiledi.

İzleyiciler dünü birçok farklı içerik ve heyecanla geçirdi. Ekranlarda yer alan bu programlar, televizyon izleyicilerinin vazgeçilmezleri arasında. Her biri, kendi kategorisinde izleyicilerden tam not aldı. Reyting sıralamalarında sağlam bir yer edindiler.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:55 24:16:05
2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:42 20:59:43
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:09 13:00:01
4 ESRA EROL'DA ATV 16:20:42 18:45:57
5 SURVIVOR TV8 20:17:44 24:21:08
6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:27
7 DELIKANLI SHOW TV 20:57:00 23:17:12
8 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:58:18 23:45:33
9 GELIN KANAL 7 19:35:41 21:19:00
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:52 19:51:20

Kaynak: TİAK

