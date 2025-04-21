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28 Yıl Sonra (28 Years Later) filminden yeni fragman! Cillian Murphy sanılıyordu ama...

Danny Boyle ve Alex Garland’ın “28 Years Later” filminden yeni fragman yayınlandı, ancak Cillian Murphy’nin fragmanda yer almaması oyuncunun hayranlarını üzdü.

28 Yıl Sonra (28 Years Later) filminden yeni fragman! Cillian Murphy sanılıyordu ama...
Kubra Akalın

"28 Years Later" hayranları yeni fragmanla şaşırdı. Herkes Cillian Murphy sürprizi beklerken fragmanda oyuncu yer almadı.

2002 yapımı “28 Days Later” filminde Jim karakterini canlandıran Murphy'nin yeni filmdeki rolüyle ilgili spekülasyonlar bir süredir gündemdeydi. Bu film, oyuncunun Oscar zaferinden çok önceki kariyerinde önemli bir yer tutuyordu.

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Geçtiğimiz ay, yönetmen Danny Boyle, üçleme içinde yer alacak filmlerden birinde 48 yaşındaki Cillian Murphy’nin yeniden karşımıza çıkabileceğini ima etmişti.

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Geçtiğimiz Aralık ayında merakla beklenen filmin ilk fragmanı yayınlandığında ise Jodie Comer’ın canlandırdığı karakterin arkasında bir tarladan yükselen zombiye ait sahne, izleyicilerde büyük heyecan yaratmıştı.

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TEORİ ÇÜRÜDÜ AMA...

Bu kısa sahne, dünya genelinde hayranlar arasında büyük bir spekülasyona yol açtı. Birçok kişi, bu zombinin aslında ilk filmdeki Cillian Murphy’nin karakterinin zombileşmiş hali olduğuna inanıyordu. Ancak bu teori kısa sürede çürütüldü.

Londra’da yaşayan bir sanat galerisi sahibi ve model, fragmandaki zombiyi kendisinin canlandırdığını açıkladı.

Bu yılın başlarında yapımcı Andrew Macdonald, Cillian Murphy’nin “28 Years Later” filminde yer almayacağını doğruladı. Ancak oyuncunun ilerideki filmlerden birine dönebileceğini de ima etti.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Cillian Murphy
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