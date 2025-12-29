MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

29 Aralık Pazartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

29 Aralık Pazartesi 2025 için TV yayın akışı belli oldu! TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8 ve Now TV’de bu akşam hangi diziler, yarışmalar ve programların ekranda olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

29 Aralık Pazartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın ilk akşamında televizyon kanalları dopdolu bir yayın akışıyla izleyici karşısına çıkıyor. 29 Aralık Pazartesi 2025 TV yayın akışı kapsamında TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8’de bu akşam ekranda olacak diziler, filmler ve popüler programlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. “Bugün TV’de ne var?” sorusunun cevabı haberimizde — kanal kanal tüm detaylar burada!

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30
3'te 3

01:30 - 03:50
Cennetin Çocukları

03:50 - 05:20
Dizi

05:20 - 06:30
Turgay Başyayla ile...

06:30 - 09:20
Kalk Gidelim

09:20 - 10:30
Adını Sen Koy

10:30 - 13:15
Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:45
Seksenler

14:45 - 17:45
Kasaba Doktoru

17:45 - 19:00
Lingo Türkiye

19:00 - 19:55
Ana Haber

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

01:00 - 02:30
Canım Oğlum

02:30 - 04:00
Siyah Beyaz Aşk

04:00 - 04:40
5N 1K

04:40 - 07:00
Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00
Yabancı Damat

09:00 - 11:00
Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00
Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45
Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00
Uzak Şehir

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:15
Derinlerdeki Dehşet

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:30
Rüya Gibi

02:30 - 04:30
Veliaht

04:30 - 07:00
Kızılcık Şerbeti

07:00 - 09:30
Bahar

09:30 - 12:30
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00
Gelin Evi

15:00 - 18:45
Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00
Show Ana Haber

20:00 - 21:45
Sakar Şakir

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 02:00
Bana Masal Anlatma

02:00 - 04:30
Sahipsizler

04:30 - 05:30
Türk Müziği

05:30 - 07:00
Söz

07:00 - 09:30
Kiralık Aşk

09:30 - 13:30
Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 16:15
Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - 19:00
Söz

19:00 - 20:00
Star Haber

20:00 - 22:30
Tam Gaz

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00
Kuruluş Orhan

03:00 - 05:30
Kardeşlerim

05:30 - 08:00
Aldatmak

08:00 - 10:00
Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00
Gün Ortası

14:00 - 16:00
Mutfak Bahane

16:00 - 19:00
Esra Erol'da

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

20:00 - 22:40
Kızıl Hare

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 04:00
Gazete Magazin

04:00 - 05:15
Oynat Bakalım

05:15 - 06:00
Gençlik Rüzgarı

06:00 - 07:15
Dizi

07:15 - 09:00
Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - 12:30
Gel Konuşalım

12:30 - 16:00
Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - 20:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir yayın akışından çıkarıldı! Kimse bunu beklemiyorduUzak Şehir yayın akışından çıkarıldı! Kimse bunu beklemiyordu
Somer Şef, genç sevgilisine evlilik teklif etti!Somer Şef, genç sevgilisine evlilik teklif etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.