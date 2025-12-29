29 Aralık Pazartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın ilk akşamında televizyon kanalları dopdolu bir yayın akışıyla izleyici karşısına çıkıyor. 29 Aralık Pazartesi 2025 TV yayın akışı kapsamında TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8’de bu akşam ekranda olacak diziler, filmler ve popüler programlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. “Bugün TV’de ne var?” sorusunun cevabı haberimizde — kanal kanal tüm detaylar burada!

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

3'te 3

01:30 - 03:50

Cennetin Çocukları

03:50 - 05:20

Dizi

05:20 - 06:30

Turgay Başyayla ile...

06:30 - 09:20

Kalk Gidelim

09:20 - 10:30

Adını Sen Koy

10:30 - 13:15

Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:45

Seksenler

14:45 - 17:45

Kasaba Doktoru

17:45 - 19:00

Lingo Türkiye

19:00 - 19:55

Ana Haber

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

01:00 - 02:30

Canım Oğlum

02:30 - 04:00

Siyah Beyaz Aşk

04:00 - 04:40

5N 1K

04:40 - 07:00

Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00

Yabancı Damat

09:00 - 11:00

Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00

Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45

Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00

Uzak Şehir

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:15

Derinlerdeki Dehşet

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Rüya Gibi

02:30 - 04:30

Veliaht

04:30 - 07:00

Kızılcık Şerbeti

07:00 - 09:30

Bahar

09:30 - 12:30

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00

Gelin Evi

15:00 - 18:45

Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00

Show Ana Haber

20:00 - 21:45

Sakar Şakir

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 02:00

Bana Masal Anlatma

02:00 - 04:30

Sahipsizler

04:30 - 05:30

Türk Müziği

05:30 - 07:00

Söz

07:00 - 09:30

Kiralık Aşk

09:30 - 13:30

Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 16:15

Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - 19:00

Söz

19:00 - 20:00

Star Haber

20:00 - 22:30

Tam Gaz

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00

Kuruluş Orhan

03:00 - 05:30

Kardeşlerim

05:30 - 08:00

Aldatmak

08:00 - 10:00

Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00

Gün Ortası

14:00 - 16:00

Mutfak Bahane

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

20:00 - 22:40

Kızıl Hare

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 04:00

Gazete Magazin

04:00 - 05:15

Oynat Bakalım

05:15 - 06:00

Gençlik Rüzgarı

06:00 - 07:15

Dizi

07:15 - 09:00

Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - 12:30

Gel Konuşalım

12:30 - 16:00

Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz