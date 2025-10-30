29 Ekim reyting sonuçları! Büyük umutlarla başlayan Kuruluş Orhan'a şok!

Türkiye televizyon dünyasında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün akşamki izleyici tercihleri de bu trende uydu. Rating verileri, izleyicilerin hangi programları daha çok tercih ettiğini gösteriyor.

Dün akşam zirvede "Eşref Rüya" vardı. Kanal D ekranlarında yayınlanan bu dizi, izleyicilerin ilgisini çekti. Ardından "Sahipsizler" dizisi geldi. Star TV'de izleyici kitlesini artırmaya devam ediyor. Özellikle genç izleyiciler arasında popüler. Akşam saatlerinde ekran başındaki izleyicilerin tercihi oldu.

ATV'nin sevilen programlarından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sabah saatlerinde dikkat çekti. Bu program, erken saatlerde yüksek reyting aldı. İzleyicilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde "Kuruluş Orhan" ATV'de yayınlandı. Bu dizi, tarihi bir yolculuk sundu. İzleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Sonrasında "Esra Erol'da" programı ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Duygusal hikâyeleri ve güncel konuları ele aldı. Bu sayede izleyicileri kendisine çekti.

Kanal D'nin "Eşref Rüya" dizisinin özeti akşam saatlerinde gösterildi. Bu, izleyicilerin ilgisini yeniden topladı. "Sahipsizler" dizisinin özeti de Star TV'de yayınlandı. İzleyicilere önceki bölümleri hatırlatmak istendi.

Haber programları da izleyicilerin ilgisini çekti. "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" ve "Show Ana Haber" akşam saatlerinde önemli gelişmeleri aktardı. ATV'nin haber programı da izleyicileri bilgilendirmek için önemli bir yer aldı.

Dün akşamki reyting sonuçları, Türk televizyonlarında hangi tür programların ilgi gördüğünü gösterdi. İzleyici tercihleri, yapımların gelecekteki başarılarını etkileyebilir. Sonuçlar, televizyon dünyasında rekabetin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ESREF RUYA KANAL D 20:43:03 24:07:57 2 SAHIPSIZLER STAR TV 21:05:14 24:10:22 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 12:59:35 4 KURULUS ORHAN ATV 19:59:28 22:46:30 5 ESRA EROL'DA ATV 16:20:25 18:46:44 6 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:57 20:42:52 7 SAHIPSIZLER (OZET) STAR TV 20:01:25 21:05:14 8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:21 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:20 20:00:09 10 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:59:18

Kaynak: TİAK