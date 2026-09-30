29 Eylül reyting sonuçları: Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet...

29 Eylül 2026 Salı gününe ait televizyon reyting sonuçları açıklandı. Günün reyting tablosunda Star TV'nin Tuzlu Kahve programı 5,23 reyting ve 15,96 share ile ilk sırada yer aldı. Listenin ikinci sırasında ise ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bulundu.

Kanal D'nin Haysiyet dizisi ise 4,29 reyting ve yüzde 12,71'lik izlenme payıyla üçüncü sıraya yerleşti. Dizi, 20.49-23.31 saatleri arasında izleyiciyle buluştu.

Günün dikkat çeken yapımlarından biri de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Anne Yarısı oldu. 20.28-23.17 saatleri arasında yayınlanan yapım, 3,91 reyting ve yüzde 11,30 share elde ederek listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Listenin diğer dikkat çeken yapımları arasında Esra Erol'da 3,69 reyting ve yüzde 18,37 share ile altıncı, Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber 3,58 reyting ve yüzde 12,58 share ile yedinci sırada yer aldı.

TRT 1'in Mehmed Fetihler Sultanı 2,99 reytingle sekizinci, ATV'nin A.B.İ. dizisi 2,90 reytingle dokuzuncu, ATV Ana Haber ise 2,85 reytingle onuncu oldu.