Fon skandalına adı karışmıştı! Mustafa Sandal ve eşi meğerse gelecek kaygısı yaşamış!

Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Şütşurup ve babasının mal varlığına el konuldu, yakalama kararı da çıkarıldı.
Mustafa Sandal, 29 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada , eşiyle maddi ortak bir noktalara bulunmadığı belirtirken, “Melis ile karı koca olmak dışında madde anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır” demişti.
Bu açıklamalarla gündeme gelen Mustafa Sandal'ın geçmişte yaptığı bir açıklamada yeniden gündeme geldi. Mustafa Sandal eşiyle kamera karşısına geçtiği bir akşam yurt dışındaki hayatı överken o ülkelerde gelecek kaygısı olmadığını vurguluyor.
Yurt dışında gözlemlediği bir ortamı anlatan Mustafa Sandal, "Herkes çok pozitif. Çünkü gelecek kaygısı yok o ülkede. Yarın endişesi yok. Bana ne olur, benim halim ne olacak gibi durumlar ve duygular yok. Bunlar olduğu zaman da o insanların her haline yansıyor. Oradaki enerjilerine yansıyor" dedi.
Melis Şütşurup eşine destek verirken Sandal o sırada "Türkiye'de gelecek kaygısı yaşıyoruz" dedi. Melis Şütşurup ise "Tabii ki de yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.