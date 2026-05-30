29 Mayıs Survivor'dan elenen isim Can Berkay oldu!

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026, her geçen bölümde final heyecanını daha da artırıyor. 29 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen son bölümde, haftanın dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren yarışmacılar düello alanında karşı karşıya geldi.

Performans, hız ve stratejinin ön plana çıktığı gecede bir yarışmacı hayallerine veda etti. İzleyiciler ise “29 Mayıs Survivor’da kim elendi, düelloyu kim kazandı?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

SURVIVOR'DA ELENE KİM OLDU?

Can Berkay, Murat Arkın, Nagihan ve Sercan'ın eleme potasında olduğu gecede kıran kırana bir mücadele yaşandı. Can Berkay ve Murat Arkın elenmemek için çabaladı.

Survivor'da bu hafta yarışmaya veda eden isim ise Can Berkay oldu.

Can Berkay elenmesinin ardından "Bana burası çok şey kattı. Çok büyük deneyim kattı. Bazen böyle çok çok düştüğüm yerlerden çıkmaya çalıştım. Çıktım. Sonra tekrar düştüm. Tekrar çıktım. Duygusal bir insanım. Burayı da duygusunu yönetenler çok iyi başarıyor. Burada gerçekten iyi yol katediyorlar. Bu deneyim için bana yol açan herkese gerçekten bütün ekibe, herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Can Berkay'ın elenmesine seyircilerden de yorumlar gecikmedi. Sosyal medyada "Bu zamana kadar gelmen mucizeydi" diyenler olduğu kadar "Kötü oldu, iyi biriydi" diyenler de oldu.