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3 Eylül Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 3 Eylül perşembe günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışı belli oldu.

3 Eylül Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

3 Eylül perşembe günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 3 Eylül 2026 perşembe yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 02:15 - 03:15 3'te 3
  • 03:15 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kendi Düşen Ağlamaz
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:40 Seksenler
  • 14:40 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 21:00 Dizi

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:30 - 02:30 Çember: Karanlığın Gözleri
  • 02:30 - 04:45 Gelinim Mutfakta
  • 04:45 - 07:00 Kuzey Güney
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:30 Yaprak Dökümü
  • 11:30 - 14:00 Daha 17
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

  • 00:45 - 02:45 Aşk Yeniden
  • 02:45 - 04:15 İnadına Aşk
  • 04:15 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 08:30 Şahane Hayatım
  • 08:30 - 10:00 Çalar Saat
  • 10:00 - 12:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:00 - 13:30 Kirli Sepeti
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 NOW Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 İllegal Hayatlar: Meclis

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:15 İntikam Vakti
  • 02:15 - 03:45 Tehlikeli Görev
  • 03:45 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 06:00 - 09:00 Yeni Gelin
  • 09:00 - 12:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Tuzlu Kahve
  • 03:00 - 05:00 Güzel Köylü
  • 05:00 - 07:45 Erkenci Kuş
  • 07:45 - 09:15 İki Aile
  • 09:15 - 10:45 Yüksek Sosyete
  • 10:45 - 14:00 Çirkin
  • 14:00 - 15:45 Güzel Köylü
  • 15:45 - 19:00 Sevdiğim Sensin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 01:50 - 03:40 Kaçış Planı
  • 03:40 - 05:30 Aldatmak
  • 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:00 Gazete Magazin
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
  • 09:00 - 11:00 Gel Konuşalım
  • 11:00 - 13:00 Gazete Magazin
  • 13:00 - 16:00 Doktor Aksoy
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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