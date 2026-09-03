3 Eylül Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

3 Eylül perşembe günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 3 Eylül 2026 perşembe yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

02:15 - 03:15 3'te 3

03:15 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kendi Düşen Ağlamaz

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:40 Seksenler

14:40 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 21:00 Dizi

KANAL D Yayın Akışı

00:30 - 02:30 Çember: Karanlığın Gözleri

02:30 - 04:45 Gelinim Mutfakta

04:45 - 07:00 Kuzey Güney

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:30 Yaprak Dökümü

11:30 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

00:45 - 02:45 Aşk Yeniden

02:45 - 04:15 İnadına Aşk

04:15 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 08:30 Şahane Hayatım

08:30 - 10:00 Çalar Saat

10:00 - 12:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 - 13:30 Kirli Sepeti

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 NOW Ana Haber

20:00 - 22:15 İllegal Hayatlar: Meclis

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:15 İntikam Vakti

02:15 - 03:45 Tehlikeli Görev

03:45 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 - 09:00 Yeni Gelin

09:00 - 12:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Tuzlu Kahve

03:00 - 05:00 Güzel Köylü

05:00 - 07:45 Erkenci Kuş

07:45 - 09:15 İki Aile

09:15 - 10:45 Yüksek Sosyete

10:45 - 14:00 Çirkin

14:00 - 15:45 Güzel Köylü

15:45 - 19:00 Sevdiğim Sensin

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

01:50 - 03:40 Kaçış Planı

03:40 - 05:30 Aldatmak

05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı