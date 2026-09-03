MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Doktoru sahneleri yasaklamıştı! Ece Seçkin geri döndü

Bir süredir ortalarda görünmeyen hatta konserlerini peş peşe erteleyen Ece Seçkin, 20 gün sonra sahneye çıktı. Dans koreografisine girmek üzereyken hamile olduğunu hatırlayan Seçkin'in kendisini bir anda durdurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Doktoru sahneleri yasaklamıştı! Ece Seçkin geri döndü
Öznur Yaslı İkier

2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, son dönemde hakkında çıkan haberlerle magazin gündeminde yer alıyor.

Yaklaşık 4 aylık hamile olduğu öne sürülen popçu, çıkan söylentiler karşısında bir süre sessiz kalmayı tercih etmiş ve iddialara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Doktoru sahneleri yasaklamıştı! Ece Seçkin geri döndü 1

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim son olarak, belirginleşen karnıyla objektif karşısına geçtiği kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Anne olmak için gün sayan Ece Seçkin'in "karnı burnunda" paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Doktoru sahneleri yasaklamıştı! Ece Seçkin geri döndü 2

SAHNEYE GERİ DÖNDÜ
Doktorunun hamileliği süresince dinlenmesini tavsiye etmesinin ardından konserlerine ara veren Ece Seçkin, yaklaşık 20 gün sonra yeniden sahneye çıktı.

Doktoru sahneleri yasaklamıştı! Ece Seçkin geri döndü 3

Hamileliği nedeniyle sahne koreografisinde yer alamayan Seçkin, performansı sırasında kendisini son anda toparlayarak konserine devam etti. Sağlığı için bir süre dinlenme kararı alan Seçkin'in, yeniden hayranlarıyla buluşması büyük ilgi gördü.

Ünlü şarkıcının sahnedeki performansı ise sevenlerinden tam not aldı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeraltı için karar verildi! Tarih belli olduYeraltı için karar verildi! Tarih belli oldu
O sahneler ortalığı karıştırdı! ''Birebir kopyalanmış''O sahneler ortalığı karıştırdı! ''Birebir kopyalanmış''

Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.