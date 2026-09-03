Doktoru sahneleri yasaklamıştı! Ece Seçkin geri döndü

2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, son dönemde hakkında çıkan haberlerle magazin gündeminde yer alıyor.

Yaklaşık 4 aylık hamile olduğu öne sürülen popçu, çıkan söylentiler karşısında bir süre sessiz kalmayı tercih etmiş ve iddialara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim son olarak, belirginleşen karnıyla objektif karşısına geçtiği kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Anne olmak için gün sayan Ece Seçkin'in "karnı burnunda" paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

SAHNEYE GERİ DÖNDÜ

Doktorunun hamileliği süresince dinlenmesini tavsiye etmesinin ardından konserlerine ara veren Ece Seçkin, yaklaşık 20 gün sonra yeniden sahneye çıktı.

Hamileliği nedeniyle sahne koreografisinde yer alamayan Seçkin, performansı sırasında kendisini son anda toparlayarak konserine devam etti. Sağlığı için bir süre dinlenme kararı alan Seçkin'in, yeniden hayranlarıyla buluşması büyük ilgi gördü.

Ünlü şarkıcının sahnedeki performansı ise sevenlerinden tam not aldı.