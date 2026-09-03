Yeraltı için karar verildi! Tarih belli oldu

NOW'ın fenomen dizisi “Yeraltı”, 2026 yılının en çok konuşulan dizilerinin biri olmayı başarmıştı. Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın imza attığı dizinin yeni sezonu içinse heyecanlı bekleyiş başladı.

Yeni sezon hazırlıkları başlayan dizi için karar verildi. Hikaye ve kadro değişikliğine gidileceği öğrenilen Yeraltı'nın tarihi belli oldu.

TARİH BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeraltı dizisinin yeni bölümlerinin ekim başı itibariyle seyircisiyle buluşması planlanıyor.

Bu kararın en büyük nedeni eylülün ilk haftaları ekran başındaki seyirci sayısının yani TVR’ın düşük olması, maç yayınları ve tanıtımlara da yeterince zaman ayırmak olduğu ifade ediliyor.