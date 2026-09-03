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Yeraltı için karar verildi! Tarih belli oldu

Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu buluşturan "Yeraltı" dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Fenomen dizide hikaye ve kadro değişikliğine gidileceği öğrenilmişti. Yeraltı dizisi için karar verildi.

Yeraltı için karar verildi! Tarih belli oldu
Öznur Yaslı İkier

NOW'ın fenomen dizisi “Yeraltı”, 2026 yılının en çok konuşulan dizilerinin biri olmayı başarmıştı. Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın imza attığı dizinin yeni sezonu içinse heyecanlı bekleyiş başladı.

Yeni sezon hazırlıkları başlayan dizi için karar verildi. Hikaye ve kadro değişikliğine gidileceği öğrenilen Yeraltı'nın tarihi belli oldu.

Yeraltı için karar verildi! Tarih belli oldu 1

TARİH BELLİ OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeraltı dizisinin yeni bölümlerinin ekim başı itibariyle seyircisiyle buluşması planlanıyor.

Yeraltı için karar verildi! Tarih belli oldu 2

Bu kararın en büyük nedeni eylülün ilk haftaları ekran başındaki seyirci sayısının yani TVR’ın düşük olması, maç yayınları ve tanıtımlara da yeterince zaman ayırmak olduğu ifade ediliyor.

Yeraltı için karar verildi! Tarih belli oldu 3

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Can Aktaş Uraz Kaygılaroğlu devrim özkan Yeraltı dizisi
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