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3 Kasım Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

3 Kasım 2026 Salı TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte kanalların güncel yayın akışı bilgisi...

3 Kasım Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 3 Kasım 2026 Salı akşamı ekrana gelecek dizi, film ve yarışma programlarını araştırmaya başladılar. Haftanın ikinci gününde ulusal kanalların yayın akışında birbirinden farklı yapımlar yer alırken, izleyiciler de “Bu akşam televizyonda ne var?” ve “Hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:45 Dizi
  • 01:45 - 02:50 Seksenler
  • 02:50 - 05:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
  • 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
  • 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:30 - 14:10 Seksenler
  • 14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:15 Daha 17
  • 03:15 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Haysiyet tekrar

NOW Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:45 Anne Yarısı
  • 02:45 - 04:15 Şevkat Yerimdar
  • 04:15 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Karagül
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 15:00 Yeraltı
  • 15:00 - 17:30 Anne Yarısı
  • 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 23:45 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:45 Sevdan Bir Ateş
  • 03:45 - 06:00 Bahar
  • 06:00 - 09:00 Baba
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 21:45 Yedi Bela Hüsnü

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:30 Dizi
  • 03:30 - 05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:30 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 Tuzlu Kahve

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 03:00 - 05:30 A.B.İ.
  • 05:30 - 08:00 Hercai
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
  • 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

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