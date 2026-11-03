3 Kasım Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 3 Kasım 2026 Salı akşamı ekrana gelecek dizi, film ve yarışma programlarını araştırmaya başladılar. Haftanın ikinci gününde ulusal kanalların yayın akışında birbirinden farklı yapımlar yer alırken, izleyiciler de “Bu akşam televizyonda ne var?” ve “Hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 01:45 Dizi

01:45 - 02:50 Seksenler

02:50 - 05:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde

06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...

07:15 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 - 14:10 Seksenler

14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:15 Daha 17

03:15 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Haysiyet tekrar

NOW Yayın Akışı

00:00 - 02:45 Anne Yarısı

02:45 - 04:15 Şevkat Yerimdar

04:15 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Karagül

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 15:00 Yeraltı

15:00 - 17:30 Anne Yarısı

17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 23:45 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:45 Sevdan Bir Ateş

03:45 - 06:00 Bahar

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 21:45 Yedi Bela Hüsnü

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:30 Dizi

03:30 - 05:30 Fazilet Hanım ve Kızları

05:30 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Tuzlu Kahve

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Güneşin Doğduğu Yer

03:00 - 05:30 A.B.İ.

05:30 - 08:00 Hercai

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı