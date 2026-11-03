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Yeraltı 21. bölüm fragmanı! "Böyle giderse reytingler düşecek"

Yeraltı dizisinin 4 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelmesi beklenen 21. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Hasan’ın ölümünün ardından yaşanacak gelişmeler merak uyandırırken fragman, izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada peş peşe yapılan yorumlarda, “Böyle giderse reytingler düşecek” sözleri dikkat çekti.

Yeraltı 21. bölüm fragmanı! "Böyle giderse reytingler düşecek"

Son anda yayın akışında bir değişiklik olmazsa 4 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan Yeraltı dizisinden fragman geldi.

Seyirci fragmandan yine mutlu olmadı. Sosyal medyada "Böyle giderse reytingler düşecek" yorumları yapıldı.

Yeraltı 21. bölüm fragmanı! "Böyle giderse reytingler düşecek" 1

YERALTI 21. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yeraltı 21. bölümde Hasan’ın ölümü, Bozo ile Rüzgar’ı aynı acıda buluşturur. İki eski dost, kendilerine kurulan tuzağın arkasındaki isimleri bulmak için harekete geçer. Bozo, saldırıyı Rüstem’in düzenlediğinden emindir. Ancak buluşma yerlerini içeriden birinin haber vermiş olması, Rüzgar’ın en yakınındaki adamlara duyduğu güveni sarsar.
Yeraltı 21. bölüm fragmanı! "Böyle giderse reytingler düşecek" 2

Öte yandan Rüstem, yeni bir saldırı planını devreye sokar. Yeraltı’nda Bozo’nun gücü tartışılmaya başlanırken peş peşe düzenlenen saldırılar, ailesini ve en yakınındaki isimleri de hedef alır. Haydar Ali ise yaşananların arkasında Rüstem’den daha güçlü birilerinin olabileceğinden şüphelenir.
Yeraltı 21. bölüm fragmanı! "Böyle giderse reytingler düşecek" 3

Kendisi de doğrudan hedef hâline gelen Haydar Ali, giderek büyüyen tehlike karşısında harekete geçer. Hasan’ın kaybıyla sarsılan Bozo, sevdiklerini korumak için daha sert kararlar almaya başlar. Yıldırım’ın Ada’nın okuluna giderek Derya’yla görüşmesi de öfkesini artırır.

Yeraltı 21. bölüm fragmanı! "Böyle giderse reytingler düşecek" 4
Diğer tarafta Sultan ile Haydar Ali’nin çocuk sahibi olma kararı, Ceylan için beklenmedik ve sarsıcı bir gelişmedir. Haydar Ali ise bir yandan evliliğinde yeni bir sayfa açmaya çalışırken diğer yandan Yeraltı’nda başlayan savaşın ortasında kalır.

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Anahtar Kelimeler:
Yeraltı dizisi
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