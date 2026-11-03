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Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı sosyal medya onları konuştu! Mehmet Günsür'den eleştirilere yanıt

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne eşiyle birlikte katıldı. Günsür'ün 20 yıllık eşi Katerina Mongio kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Herkesin konuştuğu çifte olumsuz yorumlar yapıldı. Günsür şimdi de yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi.

Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı sosyal medya onları konuştu! Mehmet Günsür'den eleştirilere yanıt
Öznur Yaslı İkier

Şimdilerde Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mehmet Günsür, günler önce 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ortaya çıktı.

Festivale 3 çocuğunun annesi ve 20 yıllık eşi Katerina Mongio ile katılan Günsür kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Mehmet Günsür'ün eşine sosyal medyada olumlu ve olumsuz yorumlar yağdı.

Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı sosyal medya onları konuştu! Mehmet Günsür den eleştirilere yanıt 1

YORUM YAĞDI

Günsür'ün eşi Katerina Mongio için sosyal medyada; 'Kadın hoş ve karakteristik' gibi olumlu yorumlar yapılırken, 'Annesi gibi duruyor', 'Doğallık ve bakımsızlık arasında ince bir çizgi var' diye olumsuz yorumlar da yapıldı.

Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı sosyal medya onları konuştu! Mehmet Günsür den eleştirilere yanıt 2

Mehmet Günsür eşi için yapılan olumsuz yorumlara; "Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Mehmet Günsür, film yönetmeni eşi Katerina Mongio ile 2006 yılında hayatını birleştirmişti. Uzun süredir İtalya'da yaşayan çiftin; Ali, Maya ve Chloe adında üç çocuğu var.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Günsür
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