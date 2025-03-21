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3 katlı lüks villası, lüks aracı ve 120 milyon TL'ye kurduğu fabrika... Berdan Mardini vasiyetini açıkladı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2025 09:09
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Renkli kombinleri, özel hayatı ve yatırımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Berdan Mardini şimdi de vasiyetiyle dikkat çekti. Mardini 'Vasiyetim var. Yazdım kasada duruyor.' diyerek canlı yayında açıklamalarda bulundu.

3 katlı lüks villası, lüks aracı ve 120 milyon TL'ye kurduğu fabrika... Berdan Mardini vasiyetini açıkladı!

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü türkücü Berdan Mardini yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor.

4 yıl önce evini arabasını satıp 120 milyon TL'ye, memleketi Mardin'de fabrika kuran ünlü türkücü şimdi de vasiyetiyle gündeme geldi.

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''VASİYETİM VAR''

3 katlı lüks bir villası, lüks aracı ve fabrikası olan Mardini katıldığı bir programın canlı yayınında ''Herkesin gideceği yer belli. Ben de öleceğimi biliyorum. Hatta bazen düşünüyorum da paylaştıklarım da paylaşmadıklarım da var. Vasiyetim var. Yazdım kasada duruyor.'' diyerek vasiyetini hazırladığını dile getirdi.

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Ünlü türkücü ''Madde olarak kime ne verilecek, kime ne kadar borcum var, kimden ne kadar alacağım var, neyin olmasını istiyorum. Kimsenin gelip gelmemesiyle ilgili bir sorunum yok. Normal bir yere gömseler de olur'' dedi.

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Berdan Mardini
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