3 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Öznur Yaslı İkier

3 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

03:30 - 05:10
Kasaba Doktoru

05:10 - 05:55
Yedi Numara

05:55 - 08:35
Ege'nin Hamsisi

08:35 - 10:00
Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:30
Hayallerinin Peşinde

11:30 - 16:00
Lingo Türkiye Yılbaşı...

16:00 - 17:50
Pembe Panter 2

17:50 - 19:00
Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00
Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

00:45 - 02:30
Pi'nin Yaşamı

SHOW TV Yayın Akışı

00:45 - 03:00
Kızılcık Şerbeti

03:00 - 05:45
Aile Arasında

05:45 - 08:00
Rüya Gibi

08:00 - 10:00
Aşkın Zaferi

10:00 - 13:00
Cumartesi Sürprizi

13:00 - 14:45
Cafer'in Çilesi

14:45 - 18:25
Rüya Gibi

18:25 - 20:00
Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 02:00
Kocan Kadar Konuş: Diriliş

02:00 - 04:00
Kaderimin Oyunu

04:00 - 07:00
Söz

07:00 - 09:00
Aramızda Kalsın

09:00 - 11:00
Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 - 14:00
Sahipsizler

14:00 - 15:30
Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00
Söz

19:00 - 20:00
Star Haber

20:00 - 21:45
Münaşaka

ATV Yayın Akışı

00:30 - 02:30
Bay ve Bayan Smith

02:30 - 05:00
Kardeşlerim

05:00 - 07:30
Aldatmak

07:30 - 10:00
atv'de Hafta Sonu

10:00 - 12:00
Evde Tek Başına

12:00 - 15:30
Kuruluş Orhan

15:30 - 17:10
Şansımı Seveyim

17:10 - 19:00
Oflu Hoca Trakya'da

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

20:00 - 22:50
Exodus: Tanrılar ve Krallar

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30
Caner Taslaman ile...

03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 - 08:00
Tuzak

08:00 - 08:45
Oynat Bakalım

08:45 - 10:00
Gençlik Rüzgarı

10:00 - 18:00
Gazete Magazin

18:00 - 20:00
Gazete Magazin

