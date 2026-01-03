3 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

3 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
03:30 - 05:10
Kasaba Doktoru
05:10 - 05:55
Yedi Numara
05:55 - 08:35
Ege'nin Hamsisi
08:35 - 10:00
Kod Adı Kırlangıç
10:00 - 11:30
Hayallerinin Peşinde
11:30 - 16:00
Lingo Türkiye Yılbaşı...
16:00 - 17:50
Pembe Panter 2
17:50 - 19:00
Turgay Başyayla ile...
19:00 - 20:00
Ana Haber
00:45 - 02:30
Pi'nin Yaşamı
00:45 - 03:00
Kızılcık Şerbeti
03:00 - 05:45
Aile Arasında
05:45 - 08:00
Rüya Gibi
08:00 - 10:00
Aşkın Zaferi
10:00 - 13:00
Cumartesi Sürprizi
13:00 - 14:45
Cafer'in Çilesi
14:45 - 18:25
Rüya Gibi
18:25 - 20:00
Show Ana Haber
00:00 - 02:00
Kocan Kadar Konuş: Diriliş
02:00 - 04:00
Kaderimin Oyunu
04:00 - 07:00
Söz
07:00 - 09:00
Aramızda Kalsın
09:00 - 11:00
Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 - 14:00
Sahipsizler
14:00 - 15:30
Bir Şansım Olsa
15:30 - 19:00
Söz
19:00 - 20:00
Star Haber
20:00 - 21:45
Münaşaka
00:30 - 02:30
Bay ve Bayan Smith
02:30 - 05:00
Kardeşlerim
05:00 - 07:30
Aldatmak
07:30 - 10:00
atv'de Hafta Sonu
10:00 - 12:00
Evde Tek Başına
12:00 - 15:30
Kuruluş Orhan
15:30 - 17:10
Şansımı Seveyim
17:10 - 19:00
Oflu Hoca Trakya'da
19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
20:00 - 22:50
Exodus: Tanrılar ve Krallar
00:15 - 03:30
Caner Taslaman ile...
03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 - 08:00
Tuzak
08:00 - 08:45
Oynat Bakalım
08:45 - 10:00
Gençlik Rüzgarı
10:00 - 18:00
Gazete Magazin
18:00 - 20:00
Gazete Magazin
