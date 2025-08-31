MAGAZİN

30 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu? Nane ile yaratıcı tabaklar sonucu belirledi

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bir hafta daha geride kaldı. 30 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte tüm yaşananlar...

MasterChef Türkiye'nin 30 Ağustos 2025 tarihli bölümü, izleyicileri ekran başına kilitledi. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, yarışmacılar birbirinden zorlu yemekler yaparak hünerlerini sergiledi. Günün sonunda en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı, eleme potasına girmek zorunda kaldı.

Hafta boyunca altı eleme adayının belirlendiği MasterChef Türkiye'de dün gece kırmızı ve mavi takım yedinci eleme adayı olmamak için bireysel mücadele verdi. Patlıcan musakka, pirinç pilavı, kebap gibi yemeklerin yapıldığı akşamda yarışmacılar büyük bir çaba gösterdi.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Son turda ise yarışmacılardan nane ile yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Bu turda da verilen süre 45 dakika oldu. Gecenin finalinde son ikiye Hilal ve Hakan kaldı.

Şeflerin kararı ile Masterchef 7. eleme adayı Hilal oldu. Önceki bölümlerde ise eleme adayları Çağlar, Sümeyye, İrem, Mert, Gizem, Cansu oldu.

