Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven asker tıraşı oldu! Teslim olmak için gün sayıyor

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurmayı başaran sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven geçtiğimiz günlerde askere gideceğini duyurdu.

Teslim gününün yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan ünlü isim, son olarak asker tıraşı olduğunu gösteren bir paylaşım yaptı.

Canseven’in yeni imajı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Askerlik sürecine sayılı günler kalan Cemal Can Canseven’in paylaşımı, hayranları tarafından yoğun bir şekilde yorumlanarak destek mesajlarıyla karşılandı.