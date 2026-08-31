Daha 17 15. bölüm fragmanı: "Hemen pazar olsun"

Daha 17. dizisinden yeni fragman geldi. 14. bölümüyle yine seyirciden tam not alan Daha 17 15. bölüm fragmanıyla da heyecan yarattı. Fragmana Aras'ın, Teoman'ın kan örneğini alıp DNA testi yaptırması damga vurdu.

Seyirciler bu fragmanı çok beğendi ve "Hemen pazar olsun" yorumlarında bulundu.

DAHA 17 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni bölümüyle ekrana gelen Daha 17’de nefesler tutuldu. Yıllar sonra kardeşinin sesini duyan Aras, öğrendiği kritik bilgiyle amacına bir adım daha yaklaşıyor.

Demir’in (Çınar Demir Gökdemir), psikoloğuyla diyaloğu büyük bir kırılmayı işaret ediyor.

Demir’in ses kaydı, Aras’ı kardeşine hiç olmadığı kadar yaklaştırır. Ancak kayıtta duyulmayan, cızırtılı kısım geçmişteki sırrı koruyordur. Bu sır, bugün kurulan hayatları da sarsmak üzeredir. Aras, hem kaydın ardındaki gerçeği öğrenmek hem de kardeşini bulmak için zamana karşı yarışır. Hakan ve Şebnem ise yıllardır sakladıkları sırrın ortaya çıkmasını engellemek için her şeyi göze alır.