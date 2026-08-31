MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Daha 17 15. bölüm fragmanı: "Hemen pazar olsun"

Kanal D dizisi Daha 17’de, büyük gizemin üstündeki bulutlar dağılıyor. Daha 17. 15. bölüm fragmanı heyecan yarattı. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz seyirciden yorum yağdı.

Daha 17 15. bölüm fragmanı: "Hemen pazar olsun"

Daha 17. dizisinden yeni fragman geldi. 14. bölümüyle yine seyirciden tam not alan Daha 17 15. bölüm fragmanıyla da heyecan yarattı. Fragmana Aras'ın, Teoman'ın kan örneğini alıp DNA testi yaptırması damga vurdu.

Daha 17 15. bölüm fragmanı: "Hemen pazar olsun" 1

Seyirciler bu fragmanı çok beğendi ve "Hemen pazar olsun" yorumlarında bulundu.

Daha 17 15. bölüm fragmanı: "Hemen pazar olsun" 2

DAHA 17 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni bölümüyle ekrana gelen Daha 17’de nefesler tutuldu. Yıllar sonra kardeşinin sesini duyan Aras, öğrendiği kritik bilgiyle amacına bir adım daha yaklaşıyor.

Daha 17 15. bölüm fragmanı: "Hemen pazar olsun" 3


Demir’in (Çınar Demir Gökdemir), psikoloğuyla diyaloğu büyük bir kırılmayı işaret ediyor.

Daha 17 15. bölüm fragmanı: "Hemen pazar olsun" 4

Demir’in ses kaydı, Aras’ı kardeşine hiç olmadığı kadar yaklaştırır. Ancak kayıtta duyulmayan, cızırtılı kısım geçmişteki sırrı koruyordur. Bu sır, bugün kurulan hayatları da sarsmak üzeredir. Aras, hem kaydın ardındaki gerçeği öğrenmek hem de kardeşini bulmak için zamana karşı yarışır. Hakan ve Şebnem ise yıllardır sakladıkları sırrın ortaya çıkmasını engellemek için her şeyi göze alır.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kulak memesindeki çizgi konuşuluyor! Kalp krizinin habercisi mi?Kulak memesindeki çizgi konuşuluyor! Kalp krizinin habercisi mi?
Cem Yılmaz'a gelen o yorumlar abisini isyan ettirdi! Cem Yılmaz'a gelen o yorumlar abisini isyan ettirdi!

Anahtar Kelimeler:
Daha 17 dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Düğün yemeği sonrası 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Düğün yemeği sonrası 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! “Ucuz kurtulduk”

Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! “Ucuz kurtulduk”

Kalp krizi sonrası ilk fotoğraf! Hasta yatağından paylaştı

Kalp krizi sonrası ilk fotoğraf! Hasta yatağından paylaştı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.