Cem Yılmaz'ın kulak memesindeki çizgi konuşuluyor! Kalp krizinin habercisi mi?

Kalp krizi geçirerek anjiyo olan Cem Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye giderken bir detay konuşulmaya başlandı. Cem Yılmaz'ın kulak memesindeki belirgin çizgi konuşulmaya başlayınca Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu bu konuda açıklama yaptı.

"Kulağınızdaki bir çizgi, kalbiniz hakkında ipucu verebilir mi?" diyen Yılancıoğlu açıklamasında "Bu fotoğrafta bir belirti göze çarpıyor. Elbette bu belirti olan herkes problem yaşayacak demek değil ama tıp literatüründe böyle bir bulgu var. Kulak memesini çapraz şekilde geçen belirgin oluğa Frank işareti (diagonal earlobe crease) deniyor. Bu bulgu ilk kez 1970’lerde koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildi ve o zamandan beri birçok gözlemsel çalışmada ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler riskle ilişkisi araştırıldı" dedi.

FRANK İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bazı meta-analizler, Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebildiğini gösteriyor. Olası açıklamalar arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybı bulunuyor. Ama kritik nokta şu: Frank işareti tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmaz. Yaşla birlikte daha sık görülür ve sağlıklı kişilerde de bulunabilir. Yani kulağınızda bu çizginin olması “kalp hastasısınız” anlamına gelmez; fakat özellikle sigara, hipertansiyon, yüksek LDL, diyabet veya aile öyküsü gibi başka risk faktörleri de varsa, kardiyovasküler riskinizi değerlendirmek için küçük bir hatırlatıcı olabilir. Bazen vücudumuz, içeride olanlarla ilgili dışarıdan küçük ipuçları verir.

Not: Bu paylaşım tanı veya tedavi amacı taşımaz. Kardiyovasküler risk değerlendirmesi için hekiminize başvurun."