30 Aralık Salı 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

30 Aralık Salı 2025 günü televizyon ekranlarında izleyicileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Yerli diziler, yarışma programları, filmler ve özel yapımlarla “Bugün TV’de ne var?” sorusu yanıt buluyor.

30 Aralık Salı 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Yılın son günlerine yaklaşılırken televizyon kanallarının yayın akışları da yakından takip ediliyor. 30 Aralık Salı 2025 tarihinde TRT 1, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve programlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte kanallara göre güncel 30 Aralık Salı 2025 TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek yapımlar…

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:05
Hara

02:05 - 02:55
Seksenler

02:55 - 05:25
Kasaba Doktoru

05:25 - 06:15
Turgay Başyayla ile...

06:15 - 09:20
Kalk Gidelim

09:20 - 10:30
Adını Sen Koy

10:30 - 13:15
Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:30
Seksenler

14:30 - 17:45
Kasaba Doktoru

17:45 - 19:00
Lingo Türkiye

19:00 - 19:55
Ana Haber

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

00:30 - 02:00
Titana Saldırı

02:00 - 04:00
Poyraz Karayel

04:00 - 07:00
Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00
Yabancı Damat

09:00 - 11:00
Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00
Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45
Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00
Uzak Şehir

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber

20:00 - 21:45
İnek Şaban

SHOW TV Yayın Akışı

02:15 - 04:30
Rüya Gibi

04:30 - 07:00
Sakar Şakir

07:00 - 09:30
Bahar

09:30 - 12:30
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00
Gelin Evi

15:00 - 18:45
Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00
Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:45 - 03:00
Sahipsizler

03:00 - 05:00
Kaderimin Oyunu

05:00 - 07:00
Söz

07:00 - 09:30
Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30
Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 16:15
Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - 19:00
Söz

19:00 - 20:00
Star Haber

20:00 - 22:30
Vizontele Tuuba

ATV Yayın Akışı

01:30 - 04:00
Anka

04:00 - 06:00
Kardeşlerim

06:00 - 08:00
Aldatmak

08:00 - 10:00
Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00
Gün Ortası

14:00 - 16:00
Mutfak Bahane

16:00 - 19:00
Esra Erol'da

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

20:00 - 21:50
Takip: İstanbul

00:00 - 01:50
Takip: İstanbul

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30
Zahide Yetiş'le Sence?

03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 - 07:15
Tuzak

07:15 - 09:00
Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - 12:30
Gel Konuşalım

12:30 - 16:00
Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - 20:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

