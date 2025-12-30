30 Aralık Salı 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Yılın son günlerine yaklaşılırken televizyon kanallarının yayın akışları da yakından takip ediliyor. 30 Aralık Salı 2025 tarihinde TRT 1, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve programlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte kanallara göre güncel 30 Aralık Salı 2025 TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek yapımlar…
00:15 - 02:05
Hara
02:05 - 02:55
Seksenler
02:55 - 05:25
Kasaba Doktoru
05:25 - 06:15
Turgay Başyayla ile...
06:15 - 09:20
Kalk Gidelim
09:20 - 10:30
Adını Sen Koy
10:30 - 13:15
Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - 14:30
Seksenler
14:30 - 17:45
Kasaba Doktoru
17:45 - 19:00
Lingo Türkiye
19:00 - 19:55
Ana Haber
19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
00:30 - 02:00
Titana Saldırı
02:00 - 04:00
Poyraz Karayel
04:00 - 07:00
Üç Kız Kardeş
07:00 - 09:00
Yabancı Damat
09:00 - 11:00
Neler Oluyor Hayatta
11:00 - 14:00
Yaprak Dökümü
14:00 - 16:45
Gelinim Mutfakta
16:45 - 19:00
Uzak Şehir
19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
20:00 - 21:45
İnek Şaban
02:15 - 04:30
Rüya Gibi
04:30 - 07:00
Sakar Şakir
07:00 - 09:30
Bahar
09:30 - 12:30
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 - 15:00
Gelin Evi
15:00 - 18:45
Didem Arslan Yılmaz'la...
18:45 - 20:00
Show Ana Haber
00:45 - 03:00
Sahipsizler
03:00 - 05:00
Kaderimin Oyunu
05:00 - 07:00
Söz
07:00 - 09:30
Aramızda Kalsın
09:30 - 13:30
Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - 16:15
Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - 19:00
Söz
19:00 - 20:00
Star Haber
20:00 - 22:30
Vizontele Tuuba
01:30 - 04:00
Anka
04:00 - 06:00
Kardeşlerim
06:00 - 08:00
Aldatmak
08:00 - 10:00
Kahvaltı Haberleri
10:00 - 13:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - 14:00
Gün Ortası
14:00 - 16:00
Mutfak Bahane
16:00 - 19:00
Esra Erol'da
19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
20:00 - 21:50
Takip: İstanbul
00:00 - 01:50
Takip: İstanbul
00:15 - 03:30
Zahide Yetiş'le Sence?
03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 - 07:15
Tuzak
07:15 - 09:00
Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - 12:30
Gel Konuşalım
12:30 - 16:00
Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - 20:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
