Ünlü rapçi Cardi B. dans ederken sandalyeden düştü! O anlar viral oldu

Öznur Yaslı İkier

"Bodak Yellow", "I Like It" ve "Drip" şarkılarıyla tanınan ünlü rapçi Cardi B, 'Little Miss Drama' gösterisiyle gündem oldu. İddialı kostümü ve danslarıyla geceye damga vuran Cardi B. dans ederken sandalyeden düştü. Ünlü ismin o anları kısa sürede viral oldu.

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. iddialı kostümleri, cesur şovları ve danslarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü rapçi 'Little Miss Drama' gösterisiyle gündem oldu.

Sahnede dansçılarıyla büyük bir şov yapan Cardi B. konser sırasında sandalyeden düştü. Ünlü isim o anları bozuntuya vermezken durumu dansçıları toparladı.

Ünlü rapçi Cardi B. dans ederken sandalyeden düştü! O anlar viral oldu 1

Ünlü rapçinin dansçıları yanına gidip dans etmeye devam edince durum hemen toparlanmış oldu. Yeniden ayağa kalkan Cardi B. şaka yapmayı da ihmal etmedi.

Ünlü rapçi Cardi B. dans ederken sandalyeden düştü! O anlar viral oldu 2

O ANLAR VİRAL OLDU

Cardi B. “Bu, hükümetin işiydi!” diyerek seyircisini güldürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Ünlü rapçi Cardi B. dans ederken sandalyeden düştü! O anlar viral oldu 3

Ünlü ismin o anlarına; 'dansçıları çok iyiydi', 'Bizimkiler düşseydi konseri iptal ederlerdi' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Cardi b
