İnci Taneleri için final kararı! Tarih verildi

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri yeni sezona gecikmeli olarak başlamıştı. Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizi için final kararı verildi. İki sezon boyunca ilgiyle takip edilen dizinin finali için tarih belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri için final kararı verildi. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı dizi yeni sezona geç başlamıştı.

Yılmaz Erdoğan’ın uzun süre sonra ekrana döndüğü fenomen dizi yoğun istek üzerine yeni bölümleriyle ekrana geliyordu.

FİNAL KARARI VERİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “İnci Taneleri” kanal ve yapım şirketinin aldığı ortak kararla 51. bölümde ekran macerasını tamamlayacak.

İNCİ TANELERİ 47. BÖLÜM ÖZETİ:

Cihan ile Reyyaz karşı karşıya gelir. Cihan, babasının intikamından vazgeçmeye niyetli değildir.

Ancak gelen beklenmedik bir haber, ikisi için de her şeyi değiştirecek bir dönüm noktası olacaktır. Ardında yaşanan kaosu öğrenen Azem, yine iki zor seçenek arasında kalır. Ne gidebiliyor ne de kalabiliyordur. Nehir, babasının yokluğunda savrulmaya devam ederken hayata tutunmak için yakaladığı ikinci şansı kullanmaya yanaşmaz.

Dilber hiç ummadığı anda bir kere daha geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Cihan ise hayatının en karmaşık ve karanlık döneminde, Ferda’nın sorusuyla yeniden gerçek ve yalan arasında sıkışıp kalacaktır.

