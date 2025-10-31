30 Ekim 2025 reyting sonuçları! Dünün reyting birincisi kim?

30 Ekim 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı.
"HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI" adlı program, NOW kanalında önemli bir performans sergiledi. Bu program, yayın saatinde birinci sıraya yerleşti. İzleyicilerin ilgisini çeken bu yapım, başarılı kurgusu ve içeriğiyle dikkat çekiyor.
İkinci sırada ATV'nin sevilen programı "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" bulunuyor. Uzun süreli izleyici kitlesi ile dikkat çekiyor. Program, akışı ve konuklarıyla gündemde kalmayı başarıyor.
Show TV’nin "VELİAHT" programı üçüncü sırada yer aldı. Bu yapım, ambiyansıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Akşam kuşağının favorilerinden biri olma özelliğini koruyor.
Dördüncü sırada ATV'nin "ESRA EROL'DA" programı öne çıkıyor. Rekabetin yoğun olduğu bu dönemde etkileyici içerikler sunuyor. Reytinglerde önemli bir konumda bulunuyor.
Bu veriler, televizyon izleyicilerinin tercihlerini ve program kalitesinin reytingler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Öne çıkan yapımlar, ekran karşısında vakit geçiren izleyiciler için ilginç bir tablo sunuyor.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|HALEF KOKLERIN CAGRISI
|NOW
|20:48:09
|23:54:59
|2
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|09:59:56
|12:59:46
|3
|VELIAHT
|SHOW TV
|21:00:29
|24:17:30
|4
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:23
|18:51:44
|5
|HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET)
|NOW
|20:00:11
|20:48:04
|6
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:08
|20:00:01
|7
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:10
|19:51:33
|8
|VELIAHT (OZET)
|SHOW TV
|20:00:06
|21:00:29
|9
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:32
|19:59:55
|10
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|18:58:28
|19:59:53
Kaynak: TİAK
