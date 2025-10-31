MAGAZİN

30 Ekim 2025 reyting sonuçları! Dünün reyting birincisi kim?

Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. İşte 30 Ekim 2025 perşembe gününün güncel reyting sonuçları...

Öznur Yaslı İkier

30 Ekim 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı.

"HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI" adlı program, NOW kanalında önemli bir performans sergiledi. Bu program, yayın saatinde birinci sıraya yerleşti. İzleyicilerin ilgisini çeken bu yapım, başarılı kurgusu ve içeriğiyle dikkat çekiyor.

İkinci sırada ATV'nin sevilen programı "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" bulunuyor. Uzun süreli izleyici kitlesi ile dikkat çekiyor. Program, akışı ve konuklarıyla gündemde kalmayı başarıyor.

Show TV’nin "VELİAHT" programı üçüncü sırada yer aldı. Bu yapım, ambiyansıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Akşam kuşağının favorilerinden biri olma özelliğini koruyor.

Dördüncü sırada ATV'nin "ESRA EROL'DA" programı öne çıkıyor. Rekabetin yoğun olduğu bu dönemde etkileyici içerikler sunuyor. Reytinglerde önemli bir konumda bulunuyor.

Bu veriler, televizyon izleyicilerinin tercihlerini ve program kalitesinin reytingler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Öne çıkan yapımlar, ekran karşısında vakit geçiren izleyiciler için ilginç bir tablo sunuyor.

30 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW 20:48:09 23:54:59
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:56 12:59:46
3 VELIAHT SHOW TV 21:00:29 24:17:30
4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:23 18:51:44
5 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW 20:00:11 20:48:04
6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:01
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:10 19:51:33
8 VELIAHT (OZET) SHOW TV 20:00:06 21:00:29
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:32 19:59:55
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:28 19:59:53

Kaynak: TİAK

