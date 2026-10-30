30 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

30 Ekim 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın programı belli oldu. Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Yeraltı ve Altı Üstü İstanbul yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de ise Beyaz'la Joker ekrana gelecek. İşte 30 Ekim Cuma TV yayın akışı ve bu akşamın programları...

TRT 1 Yayın Akışı

00:25 - 00:40 Pelin Çift İle Gündem...

00:40 - 03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:05 - 03:25 Bir Dönüm Noktası: 29...

03:25 - 05:45 Evlilik Güzeldir

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:25 Seksenler

14:25 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Daha 17

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

01:30 - 04:00 Anne Yarısı

04:00 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Karagül

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 15:00 Yeraltı

15:00 - 17:30 Ömür Usta

17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:45 Yeraltı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 02:30 Sahte Kabadayı

02:30 - 04:30 Sevdan Bir Ateş

04:30 - 06:00 Lodos Zühtü

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Dizi

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...

01:20 - 04:00 Altı Üstü İstanbul

04:00 - 06:00 A.B.İ.

06:00 - 07:00 Hercai

07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Altı Üstü İstanbul

TV8 Yayın Akışı