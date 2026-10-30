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30 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri bu akşam ekranda ne var merak ediyor. TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın akışında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor. Peki, 30 Ekim Cuma akşamı televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...

30 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

30 Ekim 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın programı belli oldu. Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Yeraltı ve Altı Üstü İstanbul yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de ise Beyaz'la Joker ekrana gelecek. İşte 30 Ekim Cuma TV yayın akışı ve bu akşamın programları...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:25 - 00:40 Pelin Çift İle Gündem...
  • 00:40 - 03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 03:05 - 03:25 Bir Dönüm Noktası: 29...
  • 03:25 - 05:45 Evlilik Güzeldir
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:25 Seksenler
  • 14:25 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Daha 17
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

  • 01:30 - 04:00 Anne Yarısı
  • 04:00 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Karagül
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 15:00 Yeraltı
  • 15:00 - 17:30 Ömür Usta
  • 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:45 Yeraltı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 02:30 Sahte Kabadayı
  • 02:30 - 04:30 Sevdan Bir Ateş
  • 04:30 - 06:00 Lodos Zühtü
  • 06:00 - 09:00 Baba
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Dizi
  • 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...
  • 01:20 - 04:00 Altı Üstü İstanbul
  • 04:00 - 06:00 A.B.İ.
  • 06:00 - 07:00 Hercai
  • 07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:20 Altı Üstü İstanbul

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
  • 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

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