30 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

30 Eylül Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. Televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler “Bugün televizyonda ne var, hangi diziler yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken; ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar açıklandı.

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:40 Gönül Dağı

02:40 - 03:20 Seksenler

03:20 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:10 Seksenler

14:10 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 23:45 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Daha 17

NOW Yayın Akışı

01:00 - 03:30 Ömür Usta

03:30 - 05:00 İnadına Aşk

05:00 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Ömür Usta

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Anne Yarısı

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:45 Yeraltı

SHOW TV Yayın Akışı

02:00 - 04:15 Muhtemel Aşk

04:15 - 06:00 Sevdan Bir Ateş

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Sevdan Bir Ateş

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Muhtemel Aşk

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Başkalarının Hayatı

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Başkalarının Hayatı

09:30 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:45 Başkalarının Hayatı

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Mercan Köşk

03:00 - 05:30 Güneşin Doğduğu Yer

05:30 - 08:00 Gözleri KaraDeniz

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk ve Taht

TV8 Yayın Akışı