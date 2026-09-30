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30 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında 30 Eylül Çarşamba günü dizi, yarışma, gündüz kuşağı programları ve haber bültenleri seyircisiyle buluşacak. Akşam kuşağında ATV’de Aşk ve Taht, Kanal D’de Daha 17, NOW TV’de Yeraltı, Show TV’de Sevdan Bir Ateş, Star TV’de Başkalarının Hayatı, TRT 1’de Teşkilat ve TV8’de MasterChef Türkiye ekrana gelecek.

30 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

30 Eylül Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. Televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler “Bugün televizyonda ne var, hangi diziler yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken; ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar açıklandı.

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:40 Gönül Dağı
  • 02:40 - 03:20 Seksenler
  • 03:20 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:10 Seksenler
  • 14:10 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 23:45 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Daha 17

NOW Yayın Akışı

  • 01:00 - 03:30 Ömür Usta
  • 03:30 - 05:00 İnadına Aşk
  • 05:00 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Son Yaz
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Ömür Usta
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Anne Yarısı
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:45 Yeraltı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:15 Muhtemel Aşk
  • 04:15 - 06:00 Sevdan Bir Ateş
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Sevdan Bir Ateş
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Muhtemel Aşk
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Başkalarının Hayatı
  • 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Başkalarının Hayatı
  • 09:30 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:45 Başkalarının Hayatı

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 Mercan Köşk
  • 03:00 - 05:30 Güneşin Doğduğu Yer
  • 05:30 - 08:00 Gözleri KaraDeniz
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Aşk ve Taht

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
  • 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye

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