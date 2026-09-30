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Survivor Nefise günlerce hastanede yattı! Hastalığı belli oldu

Survivor Nefise Karatay hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu. Nefise Karatay'ın yemeden içmeden kesilmesine sebep olan hastalığın sebebi belli oldu.

Survivor Nefise günlerce hastanede yattı! Hastalığı belli oldu

Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Nefise Karatay günlerdir hastanedeydi. Günlerdir kendisini kötü hissettiğini belirten Karatay yemeden içmeden kesildi.

Tedavi gördüğü sırada çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaşan Karatay, günlerdir devam eden sağlık sorununun kendisini oldukça yıprattığını dile getirmişti. Survivor Nefise'nin hastalığı da belli oldu.

Survivor Nefise günlerce hastanede yattı! Hastalığı belli oldu 1

NEFİSE KARATAY'A NE OLDU?

Survivor Nefise Karatay yaptığı yeni paylaşımda daha iyi görünüyordu. Nefise açıklamasında şunları söyledi:

"4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40'ı bulmuştu. Kan değerlerim çok yüksek çıkmıştı. Serum almama rağmen düzelmedim, sonra hastaneye yattım. Tedavi gördüm yeni yeni kendime geliyorum, zehirlenme yaşadım." dedi.

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Nefise Karatay
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