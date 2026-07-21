30 gün hastanede kaldı! Serdar Ortaç'ın çekimde zor anları

MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, klip çekiminde görüntülendi.

Yaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren ünlü sanatçı çekimde zor anlar yaşadı.

Serdar Ortaç, klip çekiminde ayağa kalkmakta zorlandı. MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, artan ağrıları nedeniyle hastanede 30 gün tedavi gördüğünü açıkladı.

"AYAKLARIM ÇOK KÖTÜ DURUMDA!"

Klip çekimini oturarak tamamlayan şarkıcının acısı yüzüne yansıdı.

Ortaç sağlık durumuyla ilgili olarak, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hâlâ ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim 3-5 gün kaldı." ifadelerini kullandı.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ortaç, eserlerine sahip çıkılmasını isteyerek, “Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Hayattayken bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, klip bile çekilmedi. Lütfen onları insanlara ulaştırın” ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç vasiyetinden bahsederken "40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" demişti.