X Factor ile ünlenen Ferah Zeydan resmen eridi! İşte son hali

Bir döneme damga vuran ses yarışması X Factor Türkiye ile adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, güçlü sesi ve sahne performansıyla hafızalara kazınmıştı. Yarışmanın ardından müzik kariyerine devam eden Zeydan, özellikle Sinan Akçıl ile yaptığı düetlerle büyük çıkış yakalamıştı.

Yarışmaya katıldığı dönemde 122 kilo olan Zeydan daha sonra büyük bir değişim yaşadı.

Zeydan, mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra resmen eridi. Ferah Zeydan, adeta bambaşka birine dönüştü.

Sosyal medyayı aktif kullanan Ferah Zeydan kariyerine başarılı şekilde devam ediyor. Sahne aldığı anlardan paylaşımları ve zaman zaman da Instagram klipleriyle dikkat çeken ünlü isim son haliyle de beğeni topluyor.