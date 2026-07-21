MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

X Factor ile ünlenen Ferah Zeydan resmen eridi! İşte son hali

X- Factor Star Işığı yarışmasıyla adını duyuran ve o dönem sesiyle büyüleyen Ferah Zeydan son haliyle beğeni topladı. Yarışmanın ardından 70 kilo veren Zeydan'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor.

X Factor ile ünlenen Ferah Zeydan resmen eridi! İşte son hali

Bir döneme damga vuran ses yarışması X Factor Türkiye ile adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, güçlü sesi ve sahne performansıyla hafızalara kazınmıştı. Yarışmanın ardından müzik kariyerine devam eden Zeydan, özellikle Sinan Akçıl ile yaptığı düetlerle büyük çıkış yakalamıştı.

X Factor ile ünlenen Ferah Zeydan resmen eridi! İşte son hali 1

Yarışmaya katıldığı dönemde 122 kilo olan Zeydan daha sonra büyük bir değişim yaşadı.

X Factor ile ünlenen Ferah Zeydan resmen eridi! İşte son hali 2

Zeydan, mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra resmen eridi. Ferah Zeydan, adeta bambaşka birine dönüştü.

X Factor ile ünlenen Ferah Zeydan resmen eridi! İşte son hali 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Ferah Zeydan kariyerine başarılı şekilde devam ediyor. Sahne aldığı anlardan paylaşımları ve zaman zaman da Instagram klipleriyle dikkat çeken ünlü isim son haliyle de beğeni topluyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başrol ayrıldı! Fenomen dizi için karar verildiBaşrol ayrıldı! Fenomen dizi için karar verildi
Motorla giderken köpek ısırdı! Soluğu hastanede aldıMotorla giderken köpek ısırdı! Soluğu hastanede aldı

Anahtar Kelimeler:
Sinan Akçıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.