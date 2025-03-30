30 Mart Pazar Ramazan Bayramı Yayın Akışı – Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8'de neler var?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar, televizyon kanallarında özel yayınlar ve bayram programlarıyla dolu olacak. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 gibi popüler televizyon kanalları, izleyicilerine bayram coşkusunu evlerine taşıyacak.
Bayramın özel programlarının yanı sıra, keyifli dizi, film ve yarışma programları da izleyenleri bekliyor. Eğer bayramda ne izleyeceğinizi merak ediyorsanız, işte 30 Mart Pazar günü için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV ve diğer kanalların yayın akışları hakkında tüm detaylar!
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Eşref Rüya
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Uzak Şehir
16:15 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Ben Hur Adına
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:30 Yedi Numara
07:30 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
07:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Vefa Sultan
15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
20:05 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
00:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Can Borcu
13:25 Dizi TV
14:15 Başka Bir Gün
17:00 Sağ Salim
19:40 atv Ana Haber
20:00 Bal Kaymak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
12:45 O Ses Türkiye
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Macaristan - Türkiye / Canlı
22:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:30 Kızıl Goncalar
02:30 Şahane Hayatım
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