30 Mart Pazar Ramazan Bayramı Yayın Akışı – Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8'de neler var?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar, televizyon kanallarında özel yayınlar ve bayram programlarıyla dolu olacak. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 gibi popüler televizyon kanalları, izleyicilerine bayram coşkusunu evlerine taşıyacak.

Bayramın özel programlarının yanı sıra, keyifli dizi, film ve yarışma programları da izleyenleri bekliyor. Eğer bayramda ne izleyeceğinizi merak ediyorsanız, işte 30 Mart Pazar günü için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV ve diğer kanalların yayın akışları hakkında tüm detaylar!

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Eşref Rüya

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Uzak Şehir

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Ben Hur Adına

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:30 Yedi Numara

07:30 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

07:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20:05 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

00:15 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Can Borcu

13:25 Dizi TV

14:15 Başka Bir Gün

17:00 Sağ Salim

19:40 atv Ana Haber

20:00 Bal Kaymak

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

12:45 O Ses Türkiye

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Macaristan - Türkiye / Canlı

22:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:30 Kızıl Goncalar

02:30 Şahane Hayatım